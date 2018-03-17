「對敵人處處討好」 蔡正元怪馬刪軍人待遇、砍軍法

2018-03-17 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



如今蔡英文政府執政缺失誰之過？前國民黨政策會執行長蔡正元不點名地歸之於前總統馬英九，他說，「對自己人薄情寡義，對敵人處處討好」。

他問，是誰，率先刪砍軍人待遇？是誰，率先刪砍軍法？是誰，處處討好民進黨？

他說，看看莊國榮的「小孬孬」；看看郭冠英的「高級外省人」；看看管中閔的「I am fine」。