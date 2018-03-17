北捷月票疑政策買票 梁文傑批柯P「擴大討好」

2018-03-17 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市議員梁文傑。 聯合報系資料照 分享 facebook 北捷月票1280吃到飽下月推出，台北市議員梁文傑質疑是選前政策買票，市長柯文哲回應政策思考了兩年很周全，但梁文傑今在臉書說，2年前是說2500元，最後降為1280元。每個數字都沒什麼科學理由，只是把討好範圍擴大而已。

柯文哲昨對政策買票回應是政府沒那麼白痴，這個政策思考了兩年， 所以很周全，並可以提升大家坐捷運的意願。

梁文傑說，對此，他的回答是，第一，政府有時候確實很白痴，不然也不需要媒體和議員的監督，政策推出來大家拍拍手就好了。

二、這個政策兩年前剛提出來的時候，是説2500元，後來又說是1650元，最後再降為1280元。每個數字都沒什麼科學理由，只是把討好範圍擴大而已。

三、如果這可以提升坐捷運的意願，試問1280元這個數字推估可以讓多少汽機車族轉撘捷運。並在政策實行半年後，應具體拿出因此而減少多少台汽機車的數字。

梁文傑指出，尤其是第3點，問了交通局有沒有推估，都說沒有。半年後可以拿出什麼具體的成效，也說不知道。可見這個政策只是想當然爾試試看而已。這就和衛福部原來打算每年花2億元發放「育兒百寶箱」來鼓勵生育，其理由也就是想當然爾的試試看。