川普簽署台灣旅行法 學者憂：台灣恐成夾心餅乾

2018-03-17 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



美國總統川普簽署「台灣旅行法」，鼓勵美台各層級官員互訪。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 美國總統川普簽署「台灣旅行法」，鼓勵美台各層級官員互訪。學者表示，這是台美關係的重大突破，台美之間的官方交流已成法律義務，至於要如何執行、執行到什麼程度，主導權在美國行政部門。但學者也說，大陸一定會有所反彈，台灣未來恐成美中之間的「夾心餅乾」。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，美國總統川普上任後，全面朝提升美台關係的方向前進。過去30年以來，美國只有一個法律是以台灣為名義，就是台灣關係法，現在又有一個新的台灣旅行法，以台灣為名義，代表美台關係有重大突破。

董立文說，未來台美之間的官方交流，從美方的角度來說，已成法律上的義務，肯定要執行，如何執行、什麼時間點執行、執行到什麼程度，取決行政部門，若行政部門執行不力，國會可以介入。

至於台旅法對兩岸關係的影響，董立文說，蔡英文總統上任後，希望台美關係與兩岸關係並進，在兩岸關係上，也一再期盼能協商溝通，但北京單方面中斷兩方面所有制度化的協商管道，「北京把所有對台灣的門都關上，美國對台灣的門都打開了」，在這樣的情況下，台灣當然必須選擇可以走的路。

他指出，對北京來說，不應再用懲罰手段面對台灣，依過去兩年的經驗，只會把台灣更推向美國，北京應考慮重啟對台灣的溝通管道。

文化大學政治系講座教授陳一新說，台旅法是美國會與行政部門搶權力之下的產物，國會雖搶贏權力，但將來是否真正鼓勵官員互訪，主導權仍在行政部門。陳一新認為，美方官員訪台層級不會無限上綱，最多止於助理國務卿，台灣部長級官員或許能到華府近郊，但仍很難直接訪問華府，總統、行政院長則維持過境美國，但不到訪。

陳一新表示，台旅法通過，大陸當然相當火大，但對美台的抗議，僅止於嘴巴說說，不會有過度激烈的行動。但要注意的是，未來一旦法案實際上路，陸方不滿美國，但美國行政部門不敢對國會與大陸反彈，最終雙方可能會拿台灣出氣，台灣成了夾心餅乾。