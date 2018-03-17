親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川普簽署台旅法
深澳電廠案過關
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
世代對立尋出路
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

險失敗！文大9小時彩虹氣象局協助佐證 今獲頒金氏紀錄

川普簽署台灣旅行法 學者憂：台灣恐成夾心餅乾

2018-03-17 10:36聯合報 記者周佑政╱即時報導

美國總統川普簽署「台灣旅行法」，鼓勵美台各層級官員互訪。圖／聯合報系資料照
美國總統川普簽署「台灣旅行法」，鼓勵美台各層級官員互訪。圖／聯合報系資料照
分享
美國總統川普簽署「台灣旅行法」，鼓勵美台各層級官員互訪。學者表示，這是台美關係的重大突破，台美之間的官方交流已成法律義務，至於要如何執行、執行到什麼程度，主導權在美國行政部門。但學者也說，大陸一定會有所反彈，台灣未來恐成美中之間的「夾心餅乾」。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，美國總統川普上任後，全面朝提升美台關係的方向前進。過去30年以來，美國只有一個法律是以台灣為名義，就是台灣關係法，現在又有一個新的台灣旅行法，以台灣為名義，代表美台關係有重大突破。

董立文說，未來台美之間的官方交流，從美方的角度來說，已成法律上的義務，肯定要執行，如何執行、什麼時間點執行、執行到什麼程度，取決行政部門，若行政部門執行不力，國會可以介入。

至於台旅法對兩岸關係的影響，董立文說，蔡英文總統上任後，希望台美關係與兩岸關係並進，在兩岸關係上，也一再期盼能協商溝通，但北京單方面中斷兩方面所有制度化的協商管道，「北京把所有對台灣的門都關上，美國對台灣的門都打開了」，在這樣的情況下，台灣當然必須選擇可以走的路。

他指出，對北京來說，不應再用懲罰手段面對台灣，依過去兩年的經驗，只會把台灣更推向美國，北京應考慮重啟對台灣的溝通管道。

文化大學政治系講座教授陳一新說，台旅法是美國會與行政部門搶權力之下的產物，國會雖搶贏權力，但將來是否真正鼓勵官員互訪，主導權仍在行政部門。陳一新認為，美方官員訪台層級不會無限上綱，最多止於助理國務卿，台灣部長級官員或許能到華府近郊，但仍很難直接訪問華府，總統、行政院長則維持過境美國，但不到訪。

陳一新表示，台旅法通過，大陸當然相當火大，但對美台的抗議，僅止於嘴巴說說，不會有過度激烈的行動。但要注意的是，未來一旦法案實際上路，陸方不滿美國，但美國行政部門不敢對國會與大陸反彈，最終雙方可能會拿台灣出氣，台灣成了夾心餅乾。

台灣旅行法川普
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

北捷月票疑政策買票 梁文傑批柯P「擴大討好」

2018-03-17 10:37

扁造勢晚會是否上台？ 陳致中：就是來加油打氣

2018-03-17 10:23

馬英九愛花蓮健走 冷笑話連發笑翻粉絲

2018-03-17 09:46

段宜康：民進黨平時勇猛 婚姻平權卻拖拖拉拉

2018-03-17 08:43

不只法院有「咪兔」 細數政壇的鹹豬手羅生門

2018-03-17 08:00

陳師孟指馬妨害司法 馬辦：別為辦而辦

2018-03-17 00:29

「四不前提」 中監同意扁出席陳致中造勢活動

2018-03-17 00:29

網友不信周玉蔻被閣員性騷擾 她籲勿審查受害者資格

2018-03-16 22:36

扁17日將參加造勢晚會 陳致中感謝又感動

2018-03-16 22:31

馬英九又到花蓮 東大門夜市「暴動」粉絲勸進再選一次

2018-03-16 21:32

呂秀蓮：應嚴格檢驗柯文哲市政

2018-03-16 21:11

申請案轉彎 扁獲准父子同台 但要守四不原則

2018-03-16 21:01

政府無法解決缺電 李彥秀：只好搞一堆「正名」

2018-03-16 20:59

扁申請參加兒子的造勢晚會 中監：漏夜審理中

2018-03-16 20:41

網友要買機票送陳為廷去北京 徐永明批：自High行為

2018-03-16 20:01

電價下月漲3% 國民黨罵：經濟部在打臉蔡英文？

2018-03-16 20:00

赴美演講民主之路 陳菊17日搭機啟程

2018-03-16 18:59

沃草／170箱資料遭毀 葉俊榮：婦聯會門戶已開盼耐心處理 同黨立委：東西早搬光了！

2018-03-16 17:59

沃草／新勞長許銘春允諾年底提出《最低工資法》 但內容一問三不知

2018-03-16 17:58

扁想參加明天晚會 陳致中：父親為兒子加油鼓勵的心願

2018-03-16 17:50

沃草／籲都更公共參與法制化 民進黨自家立委齊槓內政部

2018-03-16 17:48

改革還是包庇性騷 苗博雅：蔡英文請以行動證明

2018-03-16 17:02

出席文大廣告畢業展 馬英九人氣超高

2018-03-16 17:02

陳師孟要查馬妨害司法 侯寬仁：還原事實是最好的公義

2018-03-16 16:59

聖露西亞大使將離任 政府贈勳表揚

2018-03-16 16:38

扁申請幫陳致中造勢 矯正署傾向駁回！

2018-03-16 16:10

游錫堃選新北被嫌太老？民進黨斥：無稽之談

2018-03-16 15:15

不吃滷肉飯避談物價 游淑慧：朱澤民一直不知民間疾苦

2018-03-16 14:49

主計長「不吃滷肉飯」避談物價　鍾沛君：讓百姓無言

2018-03-16 14:40

馬英九今晚再玩花蓮 行程大公開

2018-03-16 14:27

北市居住正義論壇 柯P盼讓民眾「住得起」

2018-03-16 14:27

強吻摟腰 傳國會女助理至少6人遭性騷擾

2018-03-16 14:07

川普還沒決定簽台旅法 藍智庫：台獨人士別添變數

2018-03-16 14:06

主計長「不吃滷肉飯」 徐巧芯：不吃就不在意價格？

2018-03-16 13:39

人氣竄升是真的！馬英九由黑翻紅現象分析

2018-03-16 13:30

陳師孟：議處侯寬仁妨害司法 將約詢馬英九

2018-03-16 13:17

林靜儀：台灣立法院也常見男女不公

2018-03-16 12:48

陳師孟質疑馬英九妨礙司法 徐巧芯：為了辦馬而辦馬

2018-03-16 12:21

立院院會持續空轉 賴清德無法開會回政院

2018-03-16 11:57
看更多

熱門文章

獨／不選高雄市長？韓國瑜今登記參選台北市長初選

2018-03-16 16:27

花蓮地震善款8億給業者 周偉航：館長一半錢被幹走

2018-03-16 21:44

馬英九又到花蓮 東大門夜市「暴動」粉絲勸進再選一次

2018-03-16 21:32

人氣竄升是真的！馬英九由黑翻紅現象分析

2018-03-16 13:30

深澳電廠爭議 孫大千：民進黨自陷進退維谷局面

2018-03-16 12:16

因應中國對台31項措施 行政院提8大強台策略

2018-03-16 12:44

川普簽台灣旅行法 陸媒：對美外交報復將會是全面的

2018-03-17 07:06

網友不信周玉蔻被閣員性騷擾 她籲勿審查受害者資格

2018-03-16 22:36

川普簽了台灣旅行法！ 鼓勵美台各層級官員互訪

2018-03-17 05:25

申請案轉彎 扁獲准父子同台 但要守四不原則

2018-03-16 21:01

我要退錢！ 館長怒批花蓮善款8億補助業者 嗆「不捐了」

2018-03-17 09:31

談到陳吉仲就想罵髒話 柯P：人是他塞給我們的

2018-03-16 11:52

綠委入府談軍人年改 俸率傾向55％+2

2018-03-16 15:40

嚴德發首波人事調動 鍾樹明接政務辦公室主任

2018-03-16 13:36

吳音寧誰找的？柯文哲沒說錯 就是農委會推薦的

2018-03-16 14:10

賴揆說深澳電廠用「乾淨的煤」 學者專家紛質疑

2018-03-16 23:41

柯文哲對手再添一人 邱文祥3月24日宣布參選

2018-03-16 11:54

陳師孟：議處侯寬仁妨害司法 將約詢馬英九

2018-03-16 13:17

綠委討論軍改俸率 八百壯士：還不夠好

2018-03-16 20:11

影／陳吉仲「僅北農董座可換吳音寧」 柯P：想罵髒話

2018-03-16 14:24

【即時短評】難得冬日藍 請問賴院長什麼是乾淨的煤

2018-03-16 12:58

深澳電廠爭議 呂秋遠：詹順貴無能為力

2018-03-17 07:07

深澳發電很乾淨？專家：仍比燃氣發電髒138倍

2018-03-16 19:43

角逐宜縣長初選失利 冬山鄉長擬退出民進黨

2018-03-16 19:04

吳音寧不動如山 孫大千：靠山究竟是誰？

2018-03-17 08:52

韓國瑜現身國民黨部 備好本票160萬元

2018-03-16 17:18

【重磅快評】惠台改對台 蔡政府一字之辨所陷入的困境

2018-03-16 15:14

沒有室內煤倉…台電電廠露天堆煤 成嚴重汙染源

2018-03-17 00:29

台灣旅行法生效 卜睿哲：對行政部門不具約束力

2018-03-17 06:36

【重磅快評】阿Q可無畏挑戰 但有真本事才能壯大台灣

2018-03-16 16:30

主計長「不吃滷肉飯」避談物價　鍾沛君：讓百姓無言

2018-03-16 14:40

軍人年改俸率 年改會：綠委對2案有共識

2018-03-16 17:40

響應「#me too」 前立委自曝被政治人物摳手心

2018-03-16 11:41

扁17日將參加造勢晚會 陳致中感謝又感動

2018-03-16 22:31

馬英九愛花蓮健走 冷笑話連發笑翻粉絲

2018-03-17 09:46

陳師孟要查馬妨害司法 侯寬仁：還原事實是最好的公義

2018-03-16 16:59

再提鄭南榕自焚 侯友宜只說這樣就轉身

2018-03-16 11:49

藍軍北市推誰？ 4人登記初選 2人將無黨參選

2018-03-17 00:49

網友要買機票送陳為廷去北京 徐永明批：自High行為

2018-03-16 20:01

羅智強：從賴清德到詹順貴 全部像得「官癌」一樣

2018-03-16 13:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top