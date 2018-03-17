扁造勢晚會是否上台？ 陳致中：就是來加油打氣

2018-03-17 10:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



將代表民進黨參選下屆高雄市長的立委陳其邁（右）今天上午陪參加民進黨高市議員初選的陳致中掃街。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 參選民進黨高雄市議員初選的前總統陳水扁兒子陳致中今天晚上要在高市前鎮區舉辦造勢晚會，陳水扁向台中監獄申請出席。台中監獄同，但要求扁遵守「不談及政治」、「不演講」、「不上台」、「不接受媒體採訪」的「4不」原則。陳致中今天上午談表示，扁今天晚上會到晚會為他加油打氣，至於會不會上台，他並未明說。

台中監獄以「家庭溫暖、家長的祝福」的考量，同意陳水扁到陳致中的造勢場。陳致中說，今天晚上的晚會，立委陳其邁和他的父親都會到場，感謝陳其邁會前往為他加油鼓勵，也很感謝他的父親會出席，也跟他鼓勵，跟自己的兒子加油。

當媒體追問陳水扁會不會上台或可能用那種方式為他加油，陳致中未多說，只是強調「就是來參加，來跟我加油跟鼓勵。」

陳致中在高雄市前鎮、小港區參選，這個選區應選議員8席，民進黨現任議員5席，民進黨此次初選有6人登記，將提名5人，現任議員王聖仁未參選，目前有現任議員鄭光峰、林宛蓉、陳信瑜、吳銘賜尋求連任，陳致中和曾在市府任職的許乃文加入初選。今天上午，已經確定會代表民進黨參選高雄市長的陳其邁陪陳致中掃街，高雄市長陳菊陪許乃文掃街。

陳其邁表示，陳致中在前鎮、小港深耕多年，一直沒有中斷服務工作，上次議員選舉受到選民肯定，這次捲土重來，基於鼓勵年輕人彎下腰為民眾服務，他特別幫致中加油打氣，希望陳致中獲得民進黨初選勝選的機會，爭取更多為民服務的機會。

陳其邁說，民進黨在前鎮、小港初選有5個提名名額，很多參選的市議員表現都很優秀，只要有心為地方服務，他都會大力輔選。

陳致中表示，在前鎮小港經營10年，10年磨一劍，會繼續用這種謙虛的態度、服務和行動來報答鄉親的愛護。