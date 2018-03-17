馬英九愛花蓮健走 冷笑話連發笑翻粉絲

2018-03-17 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



前總統馬英九再訪花蓮，今天起個大早參加花蓮市公所辦的健走活動，特地換上公所為他準備的「愛花蓮」T恤，心情顯得很不錯，不改「馬氏幽默」本色，冷笑話連發，要大家健走時守秩序不要走太快「尤其不能比我快」，否則構成超車，要「移送法辦」。

這場「環保資源愛地球」健走活動原訂3月3日舉行，因為花蓮強震剛過，正忙於災後復健，公所延至今天上午舉行，原本就應邀參加健走的馬前總統信守承諾再度到花蓮，與現場逾3千民眾，以及市長魏嘉賢、立委徐榛蔚等人一起緩步從太平洋公園往南走到普照橋再折返，路線全長4.3公里。

馬前總統上午7時30分穿著「愛花蓮」T恤與牛仔褲，一派輕鬆抵達會場太平洋公園曙光廣場，受到熱烈歡迎。

他致詞時說，民國51年他讀建國中學時，到花蓮畢業旅行，就為太魯閣美景震懾的說不出話；而花蓮也是全台灣第一個舉辦縣市長選舉的縣市，是台灣真正的民主發源地。他問民眾「誰當選各位知道嗎？」見大家沒有馬上回答，他開玩笑說「早知道我就有獎徵答了」。

他還呼籲民眾要守秩序，打趣說「絕不能比我快，否則就是超車，要『移送法辦』，也不能比我慢，否則同樣『妨害交通』一樣要辦」，冷笑話連發讓現場笑聲不斷。