段宜康：民進黨平時勇猛 婚姻平權卻拖拖拉拉

2018-03-17 08:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



段宜康。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影 分享 facebook 民進黨立委段宜康昨晚於臉書發文，認為婚姻平權的法案應儘速修法，立法院不可以閃避修法的責任，更是國會過半民進黨的義務。

●以下是段宜康臉書全文：

「我不知道大家是怎麼盤算的？

本黨處理起某些法案，表現得勇猛異常。一聲令下集體向前，排除萬難；寧可含淚咬牙受辱，在所不惜。

但面對我們一貫宣示支持的價值，如婚姻平權，卻表現得拖拖拉拉，不知所云。

因為幾位委員的努力，民法修正案在前年底已經送出司法法制委員會。院會一直沒處理，先是說要等憲法法庭的判決。

等到去年5月，大法官們的決定，勇敢承擔了最困難的責任；但同時也把2年內完成修法的任務，放在我們肩上。

不要以為坐等明年5月，同性婚姻登記可以自動合法，立法院就可以躲過修法的責任。及早修改已被宣告違憲的民法條文，仍然是立法院，尤其是在立法院過半的民進黨之義務。

也不要儍到以為我們不修法，年底選舉就不會有反同性婚姻的公投案。

這些企圖剝奪基本人權的公投案，才是真正撕裂社會，傷害下一代的惡行。

孩子們比我們更健康；更懂得尊重多元，不是只掛在嘴上；更有自信，也更包容。

避免同婚修法造成社會對立，只有一條路可走：

儘速完成修法，趕快讓社會看到同性婚姻合法之後，你的孩子不會因此就轉為同性戀者；也不會因此身邊都是亂倫事件和人獸交；當然也沒有天降紅雨、山崩地裂、江河生煙、海水沸騰；國家不因之而亡；世界不因之末日。

這難道不是我們無可閃躲的責任嗎？」