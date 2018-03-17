親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
世代對立尋出路
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

川普簽了「台灣旅行法」！ 鼓勵美台各層級官員互訪

川普簽了「台灣旅行法」！ 鼓勵美台各層級官員互訪

2018-03-17 05:25聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普16日簽署鼓勵美台各層官員互訪的「台灣旅行法」，圖為美國與中華民國國...
美國總統川普16日簽署鼓勵美台各層官員互訪的「台灣旅行法」，圖為美國與中華民國國旗。聯合報系資料照
分享
美國總統川普16日簽署「台灣旅行法」，使其生效成法。

白宮16日傍晚發布聲明，川普簽署5項法案，其中一項為「台灣旅行法」（H.R.535），鼓勵美國與台灣之間各層級官員互訪。

「台旅法」指出，美國國會認為，自制定台灣關係法後，由於美國對於台灣高層訪美的自我設限，美台缺乏有效的溝通；國會的意見是，美國政府應鼓勵美台之間各層級官員互訪。

國會參、眾兩院皆無異議投票通過「台灣旅行法」，鼓勵美台各層官員互訪。「台灣旅行法」成法後，有望讓美台間高層級官員互訪解禁，但關鍵仍在於行政單位如何執行。

美國與中華民國終止外交關係後，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今無法訪問華府；美國過去雖曾派閣員訪台，但通常避開敏感的國防、外交官員，多以商務、教育等方面交流為主。

川普總統簽署 「台灣旅行法」生效

美國總統川普今天傍晚以總統簽署的方式，讓「台灣旅行法」生效，成為美國法律。

「台灣關係法」與「台灣旅行法」成為美台關係中的法律文件，而行政部門未來的執行程度與態度，則最關鍵。

白宮稍早公布，川普今天簽署5個法案，包括法案案號為H.R. 535的台灣旅行法生效，「鼓勵美台之間所有層級互訪」的台灣旅行法，16日成為美國法律。

台灣旅行法在聯邦參、眾兩院皆以無異議的方式通過，美國國會5日將法案送交白宮，按照美國立法程序規定，扣除星期天，川普在白宮收到法案的當天結束午夜零時、也就是6日起算的10日內，川普簽署法案就生效，而正值國會開議期間，就算川普未簽署，法案也將於美東時間16日自動生效，成為法律，除非川普在今天動用總統的否決權，將法案退回國會。

?按照慣例，美國總統對兩院高度有共識的法案，動用否決權的可能性微乎其微，而外界原先預料，白宮可能會以不動聲色的方式，讓法案自動生效，然而，白宮傍晚公布，川普今天是以總統簽署的方式，讓法案生效。

台灣旅行法川普白宮
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

「四不前提」 中監同意扁出席陳致中造勢活動

2018-03-17 00:29

馬英九又到花蓮 東大門夜市「暴動」粉絲勸進再選一次

2018-03-16 21:32

陳師孟指馬妨害司法 馬辦：別為辦而辦

2018-03-17 00:29

網友不信周玉蔻被閣員性騷擾 她籲勿審查受害者資格

2018-03-16 22:36

扁17日將參加造勢晚會 陳致中感謝又感動

2018-03-16 22:31

呂秀蓮：應嚴格檢驗柯文哲市政

2018-03-16 21:11

申請案轉彎 扁獲准父子同台 但要守四不原則

2018-03-16 21:01

政府無法解決缺電 李彥秀：只好搞一堆「正名」

2018-03-16 20:59

扁申請參加兒子的造勢晚會 中監：漏夜審理中

2018-03-16 20:41

網友要買機票送陳為廷去北京 徐永明批：自High行為

2018-03-16 20:01

電價下月漲3% 國民黨罵：經濟部在打臉蔡英文？

2018-03-16 20:00

赴美演講民主之路 陳菊17日搭機啟程

2018-03-16 18:59

沃草／170箱資料遭毀 葉俊榮：婦聯會門戶已開盼耐心處理 同黨立委：東西早搬光了！

2018-03-16 17:59

沃草／新勞長許銘春允諾年底提出《最低工資法》 但內容一問三不知

2018-03-16 17:58

扁想參加明天晚會 陳致中：父親為兒子加油鼓勵的心願

2018-03-16 17:50

沃草／籲都更公共參與法制化 民進黨自家立委齊槓內政部

2018-03-16 17:48

改革還是包庇性騷 苗博雅：蔡英文請以行動證明

2018-03-16 17:02

出席文大廣告畢業展 馬英九人氣超高

2018-03-16 17:02

陳師孟要查馬妨害司法 侯寬仁：還原事實是最好的公義

2018-03-16 16:59

聖露西亞大使將離任 政府贈勳表揚

2018-03-16 16:38

扁申請幫陳致中造勢 矯正署傾向駁回！

2018-03-16 16:10

游錫堃選新北被嫌太老？民進黨斥：無稽之談

2018-03-16 15:15

不吃滷肉飯避談物價 游淑慧：朱澤民一直不知民間疾苦

2018-03-16 14:49

主計長「不吃滷肉飯」避談物價　鍾沛君：讓百姓無言

2018-03-16 14:40

馬英九今晚再玩花蓮 行程大公開

2018-03-16 14:27

北市居住正義論壇 柯P盼讓民眾「住得起」

2018-03-16 14:27

強吻摟腰 傳國會女助理至少6人遭性騷擾

2018-03-16 14:07

川普還沒決定簽台旅法 藍智庫：台獨人士別添變數

2018-03-16 14:06

主計長「不吃滷肉飯」 徐巧芯：不吃就不在意價格？

2018-03-16 13:39

人氣竄升是真的！馬英九由黑翻紅現象分析

2018-03-16 13:30

陳師孟：議處侯寬仁妨害司法 將約詢馬英九

2018-03-16 13:17

林靜儀：台灣立法院也常見男女不公

2018-03-16 12:48

陳師孟質疑馬英九妨礙司法 徐巧芯：為了辦馬而辦馬

2018-03-16 12:21

立院院會持續空轉 賴清德無法開會回政院

2018-03-16 11:57

台中海水採礦案爭議 連勝文：難不成選舉趕業績？

2018-03-16 11:54

響應「#me too」 前立委自曝被政治人物摳手心

2018-03-16 11:41

扁為陳致中站台？陳菊：相信中監有智慧處理

2018-03-16 11:21

扁申請參加兒子的造勢晚會 中監：謹慎審核中

2018-03-16 10:49

張善政：要開放核食 先討回日不發官方證明的公道

2018-03-16 10:43
看更多

熱門文章

獨／不選高雄市長？韓國瑜今登記參選台北市長初選

2018-03-16 16:27

馬英九又來花蓮了！逛夜市吃扁食行程大公開

2018-03-16 09:31

陳為廷：若中國願意給簽證 到天安門大喊李明哲無罪

2018-03-16 09:07

孫大千：用鄭南榕自焚案來苛責侯友宜 是不公道的

2018-03-16 08:14

人氣竄升是真的！馬英九由黑翻紅現象分析

2018-03-16 13:30

因應中國對台31項措施 行政院提8大強台策略

2018-03-16 12:44

孫大千批新台幣改版為拿掉蔣中正 總統更該做5件事

2018-03-16 09:18

馬英九又到花蓮 東大門夜市「暴動」粉絲勸進再選一次

2018-03-16 21:32

新台幣將改版？孫大千：蔡英文應先做這5項

2018-03-16 09:29

深澳電廠爭議 孫大千：民進黨自陷進退維谷局面

2018-03-16 12:16

核四掰掰 游梓翔：新的扔掉舊的重啓污染的給你

2018-03-16 09:54

網友不信周玉蔻被閣員性騷擾 她籲勿審查受害者資格

2018-03-16 22:36

談到陳吉仲就想罵髒話 柯P：人是他塞給我們的

2018-03-16 11:52

花蓮地震善款8億給業者 周偉航：館長一半錢被幹走

2018-03-16 21:44

嚴德發首波人事調動 鍾樹明接政務辦公室主任

2018-03-16 13:36

綠委入府談軍人年改 俸率傾向55％+2

2018-03-16 15:40

吳音寧誰找的？柯文哲沒說錯 就是農委會推薦的

2018-03-16 14:10

申請案轉彎 扁獲准父子同台 但要守四不原則

2018-03-16 21:01

周玉蔻響應Me too 爆蔡政府有閣員酒後性騷擾

2018-03-16 09:18

柯文哲對手再添一人 邱文祥3月24日宣布參選

2018-03-16 11:54

核二重啟 藍解讀柯建銘的一句話：執政就不用再騙？

2018-03-16 07:14

陳師孟：議處侯寬仁妨害司法 將約詢馬英九

2018-03-16 13:17

周錫瑋：鄭南榕事件要為侯友宜打氣

2018-03-16 10:50

立法院爆男助理性騷擾 受害者遭嗆申訴無用

2018-03-16 09:48

綠委討論軍改俸率 八百壯士：還不夠好

2018-03-16 20:11

影／陳吉仲「僅北農董座可換吳音寧」 柯P：想罵髒話

2018-03-16 14:24

【即時短評】難得冬日藍 請問賴院長什麼是乾淨的煤

2018-03-16 12:58

角逐宜縣長初選失利 冬山鄉長擬退出民進黨

2018-03-16 19:04

韓國瑜現身國民黨部 備好本票160萬元

2018-03-16 17:18

深澳發電很乾淨？專家：仍比燃氣發電髒138倍

2018-03-16 19:43

【重磅快評】惠台改對台 蔡政府一字之辨所陷入的困境

2018-03-16 15:14

主計長「不吃滷肉飯」避談物價　鍾沛君：讓百姓無言

2018-03-16 14:40

【重磅快評】阿Q可無畏挑戰 但有真本事才能壯大台灣

2018-03-16 16:30

深澳電廠過關 羅智強批鄭文燦和林右昌講廢話

2018-03-16 10:08

響應「#me too」 前立委自曝被政治人物摳手心

2018-03-16 11:41

再提鄭南榕自焚 侯友宜只說這樣就轉身

2018-03-16 11:49

陳師孟要查馬妨害司法 侯寬仁：還原事實是最好的公義

2018-03-16 16:59

網友要買機票送陳為廷去北京 徐永明批：自High行為

2018-03-16 20:01

領台北市長初選登記表？ 韓國瑜：太多台北朋友勸進

2018-03-16 20:02

扁17日將參加造勢晚會 陳致中感謝又感動

2018-03-16 22:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top