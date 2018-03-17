陳師孟指馬妨害司法 馬辦：別為辦而辦

監委陳師孟。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

監委陳師孟昨天主動申請調查，指馬英九總統任內曾向法務部長王清峰「下條子」，要求議處曾起訴自己的檢察官侯寬仁，明顯妨害司法公正。陳師孟說，將約詢馬英九、王清峰等人，「如果馬英九肯來，我會覺得他至少有一點羞恥心。」

對此，高檢署檢察官侯寬仁表示，當年他遭記申誡，感覺「背後有人操弄」，但他只能把這個申誡當作勳章，一直掛在胸前；如今「還原事實就是最好的公義」。馬辦發言人徐巧芯表示，馬英九總統任內，得知各界對政府的批評，都會轉給相關部會首長參考；陳師孟若為辦馬而辦馬，只會引發更多民意反彈。

二○○六年民進黨立委檢舉馬英九私用市長特別費，侯寬仁認定其利用職務機會詐取財物，於隔年二月起訴馬。同年八月，台北地院依馬委任律師陳長文提出的大水庫理論，判馬無罪。

陳師孟說，當時國民黨立委要求檢察總長陳聰明不上訴，但侯仍提出上訴，被高院駁回後侯再向最高法院上訴，再遭駁回後全案定讞。馬英九也反控侯寬仁筆錄不實、偽造文書，但北檢偵結不起訴。

陳師孟說，二○一○年陳長文投書媒體，馬英九在剪報旁批示：「請王部長清峰一閱並說明。」王清峰事後發函高檢署，要求議處侯寬仁。陳師孟質疑，馬以利害關係人身分反控檢察官，是否有濫訴之嫌？行動是否逾越總統權限，有干涉司法個案疑慮？

徐巧芯說，當時是陳長文以侯寬仁起訴太極門「養小鬼」卻無罪定讞為例，要求正視濫權起訴問題。她強調，總統當時將媒體輿論轉告法務部長，時任司改會執行長的黨產會主委林峯正，也曾表示這不算干涉個案。

侯寬仁說，當年總統府寄剪報名義是檢討「防冤獄」，實質是檢討他在特別費案「筆錄嚴重失實」，要求「查明責任並將懲處結果具報」。高檢署第一次考績會決議不議處，被法務部打回票，第二次考績會決議給予警告，法務部檢審會加重為申誡。