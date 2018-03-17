「四不前提」 中監同意扁出席陳致中造勢活動

台中監獄同意前總統陳水扁（右）今晚可以出席兒子陳致中（左）舉辦的造勢活動，但須遵守四不原則。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前總統陳水扁兒子陳致中今晚舉辦高雄市議員的造勢活動，陳水扁向台中監獄申請出席。台中監獄審酌陳致中是扁的兒子，基於「家庭溫暖、家長的祝福」，同意扁到場，但要求遵守「不談及政治」、「不演講」、「不上台」、「不接受媒體採訪」等四不原則。

法務部指出，希望扁出席活動時能遵守規定，至於扁的行止是否踩法律界線，應由台中監獄判斷或進行處置。

陳致中昨晚表示，扁申請參加晚會是為父者關心兒子的選情，希望幫兒子加油鼓勵，這是很溫馨的事。中監提出「四不」原則，他不覺得意外，因為之前扁幾次申請出席一些場合，中監都要求扁遵守這四原則。

台中監獄副典獄長李進國則說，審核小組認為今晚的造勢晚會，屬陳致中的搶救民調，具有政治性造勢活動，與扁保外就醫期間不得從事政治、選舉活動相違背。

不過，中監斟酌陳致中是陳水扁的兒子，基於家庭溫暖及家長祝福，本於親情遂同意扁到場，但必須遵守「不談及政治」、「不演講」、「不上台」、「不接受媒體採訪」等四不原則。此外，扁出席到場僅能一個半小時，並要有主治醫師隨行。

陳水扁保外醫治卻多次參與政治相關活動，挑戰保外就醫規定，包括兩次出席凱達格蘭基金會感恩餐會、前往探視前總統李登輝等等，矯正署與中監才對扁設下參加活動的「紅線」。

扁保外就醫卻一再挑戰蔡政府底線的作法，讓不少人回想起前屏東縣長伍澤元因貪汙案被羈押，後來保外就醫卻參選立委，引起外界批評，並促成立法院修法訂定保外就醫「回籠條款」。

當時民間司改會律師還曾撰文批評，伍澤元於釋放後長期從事各種與治療目的顯然無關之活動，觀其神采飛揚地參加各種助選活動，生龍活虎，毫無病容，均令人不得不相信其目前並無非保外就醫不可之重病，呼籲應讓他回籠。不過，當年對伍澤元及司法批評者，如今幾乎噤聲不語。