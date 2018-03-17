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台日漁業委員會挑燈夜戰 明將發布會議結果

2018-03-17 00:41中央社 台北16日電

台日漁業委員會16日在台北進行會談，與會人士包括台日雙方漁業、外交、海巡單位及漁...
台日漁業委員會16日在台北進行會談，與會人士包括台日雙方漁業、外交、海巡單位及漁民代表等，討論台日漁業協議適用海域的漁船作業規則。 中央社
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一連2天在台北舉行的台日漁業委員會原訂今天下午結束，但雙方與會官員直到晚間仍挑燈夜戰，針對各項議題進行立場攻防，外交部表示，將在明天發布新聞稿說明會議結果。

由於日前發生蘇澳籍東半球28號漁船遭日本公務船緊追事件，使這次台日漁業會議格外受到關注，但對於今天會議中所觸及的議題與討論情況，擔任台方主談人的漁業署長黃鴻燕面對在場守候記者追問，堅持低調不願受訪，僅表示會後將由外交部說明。

台日漁業委員會第7次會議從昨天開始一連兩天在台北舉行，會議由台日雙方漁業、外交等單位的官員，以及漁民代表出席，主要討論台日漁業協議適用海域的漁船作業規則。

雙方代表團於今天進入正式會議，會議原定下午5時左右結束，但雙方直到晚間7時多才離開會場，在晚餐過後，9時左右再度回到會場繼續開會。

黃鴻燕先前受訪表示，今天會議雙方將針對執法問題交換意見，討論如何改善相關措施，以避免具爭議性的做法。同時，台方也會提出八重山水域等議題，盼與日方協商。

漁業署於日前強調，東半球28號漁船3、4日遭日本公務船緊追，外交部已向日本抗議執法過當。經農委會調查，這艘漁船有未事先申請即在台日協議海域內捕魚、娛樂漁船超出水域等2項違規。

此外，漁業署也多次表示，北緯27度以北，以及八重山群島以南的台日重疊水域，已在歷次的台日漁業委員會上向日方表達應儘速達成協商安排。漁業署將持續透過外交管道，向日方要求儘速協商，以免因漁船作業衍生執法糾紛，影響台日友好關係。

台日雙方於2013年4月10日簽署台日漁業協議，並設置台日漁業委員會，會議輪流在台北與東京召開，是台日漁業合作的重要溝通平台。

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