扁17日將參加造勢晚會 陳致中感謝又感動

2018-03-16 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



陳致中為民進黨高市議員初選衝刺，他的父親前總統陳水扁確定可以參加他17日晚上的造勢晚會。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

前總統陳水扁的兒子陳致中為了衝刺民進黨高雄市議員初選，明天晚上將舉辦造勢晚會，陳水扁向台中監獄申請參加晚會，台中監獄在「四不」的原則下准扁前往。陳致中並不意外中監提「4不」，對於扁申請參加他的晚會，他說內心很感動，也百感交集，這是為父者關心兒子的選情，希望跟兒子加油鼓勵。

陳致中登記在高雄市前鎮、小港區參選民進黨高雄市議員初選，按民進黨確定的初選民調日期，高雄市必須民調的6個選區，19日、20日、21日進行民調，陳致中即選在民調前的最後一個周末晚間在前鎮區籬仔內憲德宮舉辦「溫暖挺正義．致中挺其邁」晚會，陳水扁擔心陳致中的選情，想到場為兒子加油。

據扁家友人透露，中監准陳水扁前往之前，扁稍早透過「新勇哥物語」line朋友，有「我準備好了，明天回狗籠。『新勇哥物語』將成絕響。」的內容，似有不論如何都要參加陳致中造勢晚會的決心。

對於扁全力申請參加晚會，陳致中表示很感謝，內心很感動，也百感交集，一定加倍打拚，全力爭取前鎮小港鄉親的支持，不辜負大家的期待。

至於中監提出「4不」原則，陳致中不覺得意外，因為扁幾次申請出席一些群眾場合，中監都要求扁遵守「不上台」、「不演講」、「不談政治」、「不接受採訪」的4不原則。