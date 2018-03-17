不只法院有「咪兔」 細數政壇的鹹豬手羅生門

2018-03-17 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／台北報導



國際掀起反性騷擾的「#MeToo」浪潮，國內日前也傳出法官性騷擾助理獲輕判的爭議。立法院昨天也驚傳性騷擾，據指出至少有6人受害，立法院秘書長林志嘉表示，立法院設有性騷擾申訴管道，立法院任何員工如果面臨性騷擾，一定要勇於提出申訴，杜絕所有不法行為。

多個民間團體宣布成立「Me too」支持網絡及申訴專線。台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎昨天爆料，立法院也有男助理會性騷擾其他助理，受害者至少6人，且至少已有2人因此離職，過去曾向涉案助理的立委老闆反映過此事，但加害人始終沒有被懲罰。

立法院驚傳性騷擾事件，至少已有六名女助理受到性騷擾，但加害人即使被申訴，也沒因此受到懲罰，圖為示意圖非當事人。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

黃怡翎昨下午現身還原事件經過，透露H男已經進行騷擾有10年左右，是中年男子。目前有4名被害人跟她接觸，根據其他人說法，被害人恐達7人。H男在立院時間很久，陸續都有發生性騷案件，受害人涵蓋資深、資遣員工。

黃怡翎說，其中一名被害人指控H男講話習慣會靠很近，幾乎要貼到臉，有次沒想到就直接親臉頰，被害人當嚇一跳，回辦公室找自己委員申訴，立委老闆打給H男老闆時，H男老闆僅說「有聽其他人這樣說」，後續有無懲處不曉得，案子也無疾而終。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎（右）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

黃怡翎也說，H男會以業務關係，藉機在講話時手搭在對方肩上，甚至摟著受害者，讓她每次跟H男講完話都會躲到洗手間哭。有受害者當場告訴H男這是騷擾，對方還有恃無恐說「不然你去申訴我啊，反正平常委員的陳情案也是我在處理」。

受到國外「反性騷擾運動」影響，「#Me too」從司法界掀起波瀾，到近日政壇上不少人紛紛跳出來，透露過去遭性騷擾的遭遇；過去也曾屢傳政治人物騷擾他人或被騷擾的事件，一度引發社會譁然。

前立委被政壇大老「摳手心」

前立委黃淑英受訪時透露，自己曾被一個「政治圈大老」牽手、摳手心。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前立委黃淑英受訪時透露，自己曾被一個「政治圈大老」牽手、摳手心。日前公布申訴專線之後，已經陸續接到不少電話。她強調，鼓勵受害者自己站出來，並且也可以幫別人打申訴電話，用「Her too」的精神，幫別人說出被騷擾的經驗。

民進黨婦女部主任蔡宛芬更自爆，曾被某「公衛大老」邀請單獨去泡溫泉，她當時鼓起勇氣告訴對方「你這是職場性騷擾」，不過不便透露這名「公衛大老」是何人。

名嘴被現任閣員酒後性騷擾

前北高行法官陳鴻斌被控騷擾女助理，後改輕判，引發爭議。蔡英文總統在臉書發文，對於關心女性在職場的處境，並盼司法制度應落實性別主流化。資深媒體人周玉蔻昨天轉貼此文表示，「很感動蔡總统對女性平權及職場不當待遇的聲援，但注意，現任閣員中也有一位酒後性騷擾紀錄」。

周玉蔻說，當年，她就反應給扁政府過，「無效，沒有人理睬！」下方有網友留言要周玉蔻提證據，讓該閣員一刀斃命，周也反駁「性騷擾案件，不須證據」。

張花冠控陳明文涉性騷擾

立委陳明文、縣長張花冠「兩個太陽」紛爭，因陳強行勾肩，昔日戰友對簿公堂。 圖／讀者提供 分享 facebook

嘉義縣長張花冠去年因不滿同黨立委陳明文，在民雄鄉大士爺文化祭，強行搭肩講話，指控陳涉嫌性騷擾、恐赫，嘉義地檢署去年9月24日就同一行為分2案，各指派1名檢察官偵辦，經4個月調查，案件還未偵結。

張花冠指控陳明文未經她同意，強行摟肩，違反刑法強制罪與性騷擾防治法，她說「陳明文硬勒住我的脖子、與我併行時，事實上，當時他講的是：他的官司都已經處理好了，不會有事。等宣判確定沒事後，他會讓我死得很難看」；但陳明文上民視政論節目，則說二人對話內容是「妳叫黃越宏寫這篇（法治時報），妳是存心要讓我死嗎？」，雙方各說各話，如羅生門。

陳明文上節目，談民進黨嘉義縣長初選，與張花冠翻臉交惡官司，他說，這次初選是派系政治與政黨政治之間的拉扯，翁章梁與張明達競爭激烈，張花冠任期屆滿卸任，他和張花冠將逐漸退出，結束派系政治，開啟政黨政治新時代的新嘉義。

至於案件進度如何，陳明文說，有人告訴他，案件已經不起訴處分，他澄清，當天他是搭肩張花冠說話，張花冠卻在搭肩後第3天提告。

陳為廷襲胸案

陳為廷自爆性騷案後，被網友揭露其在高中時在捷運對高中女學生襲胸，陳因此宣布退選立委。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陳為廷在太陽花學運後爆紅，前景一度被各界看好，在2014年宣布角逐苗栗縣立委補選時，自爆曾涉2起性騷擾事件。2011年7月5日，在客運上，撫摸在旁熟睡的女乘客的胸部，被送往警局。經警方偵訊，移送士林地檢署。檢察官最終處以緩起訴處分，陳為廷須寫悔過書道歉、繳交1萬元罰鍰並強制接受6小時法治教育。

2012年，陳為廷在夜店舞池與女性有不當肢體碰觸。經國立清華大學性別平等委員會決議，並對陳為廷進行心理諮商。

陳為廷自爆性騷案後，PTT八卦版有網友揭露，陳為廷在2008年高中時期曾在捷運上對一名高中女學生襲胸，陳為廷因此宣布退選立委。

女立委、議員拜票遭吃豆腐

內湖南港區議員高嘉瑜曾在拜票時被民眾偷摳手心。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不少外貌出眾的女性議員候選人，在人潮洶湧處拜票，不免遇到過度熱情的選民搭肩摟腰，甚至疑似伸出鹹豬手。為避免遭騷擾，女性候選人們也各出奇招因應，避免跑行程之餘被「吃豆腐」。

內湖南港區議員高嘉瑜就透露，向選民拜票時曾遇過有人偷摳手心、緊握不放，她會出點力氣把手挪開，或合照時身體貼得很近，只好假藉有其他行程趕著離開，避免騷擾化解尷尬。

民進黨立委陳瑩。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨立委陳瑩曾因拒絕喝酒被官員比小指，國民黨立委李彥秀則是握手時被民眾摳手心，甚至強吻。對於這些令人不舒服的情況，陳瑩說自己會喝斥不理性勸酒者，若有言語或行為上的騷擾，會直接向對方主管反應，或在立法院質詢、開記者會公開。

台北市議員許淑華。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

松山信義區議員許淑華，掃街拜票時也曾遇到支持者握手時摳手心，或要求合照時搭肩摟腰。有時參加餐會遇到喝醉的民眾，甚至會藉著酒意熊抱，她會特別注意敬酒時該桌若有喝醉的人，就請男性助理代打，對方若有不禮貌行為，也可隨時把人拉走。

高官遭控襲胸女助理

花東縱管處長廖源隆2006年被踢爆，藉酒裝瘋對陳瑩助理性騷擾。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨原住民立委陳瑩2006年指控，花東縱谷國家風景區管理處處長廖源隆不但酒醉鬧事，要求她的兩位助理陪酒，助理不從竟出手打耳光，事後更不斷伸出鹹豬手，她當場制止，廖源隆卻視若無睹。

陳瑩說，當天會後廖源隆與友人送一大群人回立法院，又當場趁機吃助理豆腐，借酒裝瘋，又勾肩又搭背，還碰觸她助理的胸部。「公務人員可以有這種行徑？」

廖源隆事後坦承錯誤，表示自己不該喝酒誤事，接到許局長電話後，他曾致電向陳瑩致歉，希望取得諒解。交通部事後將廖降調為技正，行政院長等多位首長也譴責此種行為。

衛生署官員舔耳案

陳情受到性騷擾的鄭可榮﹝左﹞向李慶安陳情，由於舔耳者當晚自稱是「ㄊㄨˊ」署長，鄭因此誤認是時任衛生署代署長的涂醒哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2002年8月6日，小吃店老闆鄭可榮受友人丁瑞豐邀請，至錢櫃KTV聚會，陪「內閣長官」喝酒唱歌。鄭可榮接受公關業友人丁瑞豐邀約，到台北市松江路錢櫃KTV包廂，與丁的友人唱歌聚會，眾人酒過三巡後，鄭突遭旁邊男子強行抱住肩膀，然後將舌頭伸入鄭的右耳內深處翻攪。

後來鄭向李慶安陳情，由於舔耳者當晚自稱是「ㄊㄨˊ」署長，鄭因此誤認是時任衛生署代署長的涂醒哲。李慶安據此開記者會指控涂，自稱是涂醒哲學長的徐群瑛也說涂曾出現在包廂內。

衛生署前人事室主任屠豪麟（中）。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

但檢方調查後，查出舔耳者是衛生署人事室主任屠豪麟，考量鄭不是故意認錯，且李慶安開記者會前曾訪談相關人，因此不起訴兩人。不過高院法官認為，李慶安當時向行政院長游錫堃查證時，游已告訴李「涂否認參與聚會」，李卻在獲得舔耳者另有其人的訊息後，仍與鄭執意指涂涉案，造成涂名譽受損，因此判決兩人要賠涂。

一審判李、鄭兩人須連帶賠償涂60萬元，涂上訴後，台灣高等法院審酌兩造身分及經濟狀況，改判兩人須連帶賠涂100萬元，但不必登報道歉。

台灣名人受害者多不公布加害者身分

「#Me Too」反性侵性騷運動如火如荼在全球各地展開，台灣終於逐漸萌芽，政壇上陸續有女性勇敢站出來；然而，對照美國、日本、南韓等國家的受害女性直接指名色狼，台灣名人受害者或許礙於各面壓力，甚至是寒蟬效應，多半選擇不公開加害人姓名，在「勇敢揭露」這條路上，台灣社會顯然還有段路要前進。