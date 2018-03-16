「除非是大戶人家」 徐國勇：住宅小商家電價不受影響

2018-03-16 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院發言人徐國勇。聯合報資料照／記者林河名攝影 分享 facebook

電價審議會今天決議平均電價調漲3%，但住宅500度以下、小商家1500度以下的電價不調整。行政院發言人徐國勇晚間表示，一般家庭很少用電超過500度，而依經濟部推估，約有82%的小商家未來電價不受影響，因此，對民生物價不會有影響。

電業法去年1月26日修正公布，依規定，中央主管機關為辦理電價、收費費率及其他相關事項之審議及核定，得邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會，審議公用售電業及輸配電業之各項收費費率及計算公式、公用售電業年度決算調整後稅後盈餘超過合理利潤數、以及輸配電業線路設置費。

對於電價審議會的決議，徐國勇表示，經濟部會依權責處理。

外界關心這一波電價調整，會否帶動物價上漲？徐國勇表示，此次平均電價調漲3%，主要是為鼓勵節約用電，因此必須用電達1500度的企業才會受影響，但對這樣的企業而言，電費所占成本並不高。

徐國勇表示，電價審議會決議住宅500度以下、小商家1500度以下的電價不調整，事實上，一般家庭幾乎不會用電超過500度，「除非是大戶人家」；而像賣牛肉麵、做小生意的商家，用電也不會超過1500度，依經濟部推估，約有82%的小商家不會漲到電價，因此整體而言，對民生物價不會有影響。