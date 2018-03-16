申請案轉彎 扁獲准父子同台 但要守四不原則

保外醫治中的前總統陳水扁昨天向台中監獄申請明天出席兒子陳致中參選高雄市議員的民進黨黨內初選活動，矯正署、台中監獄本有意駁回，但傍晚政策轉彎，認為為兼顧人倫，核准申請讓扁露臉，但需遵守四不原則。聯合報系資料照／記者蔡孟妤攝影 分享 facebook

保外醫治中的前總統陳水扁昨天向台中監獄申請明天出席兒子陳致中參選高雄市議員的民進黨黨內初選活動，矯正署、台中監獄本有意駁回，但傍晚政策轉彎，認為為兼顧人倫，核准申請讓扁露臉，但需遵守「不上台」、「不演講」、「不談政治」、「不接受採訪」四不原則。

法務部指出，希望扁出席活動時能遵守規定，至於扁的行止是否踩法律界線，應由台中監獄判斷或進行處置。

矯正署與台中監獄對扁設下的「紅線」，緣於扁連年申請參加凱達格蘭基金會感恩餐會，不過，扁遵守規定不上台演講，卻錄下影音檔在餐會現場播放；扁明天參加陳致中的初選活動是否還有別「招」，矯正署、台中監獄表示會密切注意。

陳水扁保外醫治，多次參與政治相關活動，包括2次凱達格蘭基金會感恩餐會、前往探視前總統李登輝等；扁這次提出申請事由，台中監獄認為更接近政治活動，原考慮駁回，但扁家舉例前法務部長羅瑩雪的說法，指參與家人活動是人情之常，最後獄方有條件讓步，設「四不」原則要扁務必遵守。

扁在法務部長羅瑩雪任內後期獲，准保外醫治出獄，法務部當時給扁7大應遵守事項，其中第6項是「除維持日常生活及職業所必需外，未經監獄許可，不得從事與治療顯然無關的活動」。