網友不信周玉蔻被閣員性騷擾 她籲勿審查受害者資格

2018-03-16 22:36 聯合新聞網 綜合報導



主持人周玉蔻在節目上爆料，曾被現任閣員酒後性騷擾兩次，引發社會輿論。 本報系資料照／記者許正宏攝影 分享 facebook

#Me too反性騷擾浪潮延燒至台灣政壇！主持人周玉蔻在節目上爆料，曾被現任閣員酒後性騷擾兩次，此事一出，多數人卻揶揄「真是不挑，我才不信」、「是誰胃口這麼好」、「真難為這位閣員」，這讓前台大研協會會長周芷萱看不下去，在臉書痛批此類言論，並質疑「誰給你這個權力決定誰可以感受到不愉快？誰給你這個資格判斷？」

許多人質疑周玉蔻憑什麼說自己被性騷擾，對此周芷萱強調「騷擾就是騷擾」，並不會依每個人的好惡不同，而判斷當事人是否可以被騷擾，「是否相信周玉蔻的話、是否喜歡她這個人，跟她是否可以被騷擾，不能混為一談」。

周芷萱解釋她並不是在為周玉蔻說話，而是因為社會大眾在嘲弄周玉蔻、張花冠、王欣儀等人的同時，也正在助長這種詭異的社會風氣，這會讓更多受害者遇到騷擾時不敢有所作為，「在這樣的環境底下，我們怎麼能問為什麼遇到騷擾，大家不報警、不投訴？」

對此，有網友持反對意見，提及「有的人很喜歡被摸，還故做性騷擾」、「妳確定她說的是真的？謊言說多的人，有什麼資格要人相信她。狼來的故事妳聽過沒？」不過有網友也表示「這社會有夠變態，連受害都有資格」、「你們可以留言有關質疑此新聞真實性的話，但是戰長相真的既無關又尷尬」、「不要要求台灣人分得清外表羞辱與批判中間的差別，太難」。