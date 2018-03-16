反制大陸惠台措施 衛福部：增醫師收入、改善勞動條件

2018-03-16 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



示意圖。中國國務院台灣事務辦公室日前宣布對台31項措施，企圖吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國發展，其中也針對台灣的醫療從業人員釋出利多。圖／ingimage 分享 facebook

中國國務院台灣事務辦公室日前宣布對台31項措施，企圖吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國發展，其中也針對台灣的醫療從業人員釋出利多，對此，衛福部醫事司長石崇良表示，中國大陸允許台灣醫師換證赴陸執業的措施，早在民國96年起就開始啟動，從96年至今的資料來看，並沒有真正地影響台灣醫師赴陸從業的意願。

石崇良表示，台灣的醫療以及醫療從業人員，一直以來面對的都是「全球」的競爭，競爭對象並非只有中國，民國96年中國就對台灣的醫師祭出相關的措施，但是從資料顯示並沒有有太多的影響，但是並非因此就不改善台灣的醫療問題，衛福部仍要設法的留住台灣的醫療人才。

因此，衛福部接下來會針對幾項措施優先進行推動，石崇良表示，第一個部分就是增加台灣醫療人員投入急重症的意願，由於急重症最常面對的是醫療糾紛的問題，目前衛福部已經推動很多協助處理醫糾訴訟案的處理機制，目前衛福部已訂定「醫療事故預防及爭議處理法」，該法案已經進入到行政院審議中，希望可以在這個會期中審議。

第二部分就是給付的部分，希望可以增加醫事人員的收入，希望可以在急重症的醫療人員費用上可以作一調整，第三就是改善醫事人員的勞動條件，去年8月1日發布工時指引，並努力醫事人員全面於108年9月納入勞基法。第四是修訂醫療法，規定醫療財團法人的管理，收入盈餘的5％要回饋給醫事人員，目前已經逐條審查完畢，目前正在等待二三讀，只要通過就可以施行。