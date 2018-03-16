出席文大廣告畢業展 馬英九人氣超高

2018-03-16 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



馬英九和立委江啟臣等人今下午出席文化大學廣告系第29屆畢業展。記者鄭媁／攝影 分享 facebook

監察委員陳師孟今天表示，前總統馬英九曾向時任法務部長王清峰「下條子」，要求議處偵辦馬英九特別費案的前北檢檢察官侯寬仁，明顯妨害司法公正，將約詢馬英九、王清峰等人。馬英九今出席活動時，對於媒體詢問微笑回應「謝謝」。

馬英九下午出席文化大學廣告系畢業展，受到學生熱情歡迎，各展位學生爭相要和馬英九合影、握手，人氣爆棚，連在場的國民黨立委江啟臣、蔣萬安也難敵。

文化大學廣告系本屆畢業展主軸「指控」（FinCon），馬英九開玩笑地表示，這個字眼看得他心驚肉跳，因為身為法律人，指控（acuse）對他們而言是很嚴重的事情，後來才知道原來是finger control的意思。

馬英九致詞時表示，這是他有生以來第一次參加學生畢業展，人類有史以來文化就是finger control，他看到這次畢業展產學合作很密切，這是相當可貴的，也成為近幾年技職教育重要的一環。

馬英九提到，有一年德國設計展，從八千件作品抽其中一百件，結果十四件來自台灣台科大，可見台灣創意、發明相當不錯，從學生的畢業展來看就是最好的例證，在這個領域努力發展，一定會成功把台灣產品推銷出去。

馬英九也說，這些年來政府很重視產學合作，從高中、高職到大學的一貫「3+4計畫」，從高一開始一方面是員工，一方面是學生，讓學生在就業、學習間能得到保障，希望能繼續推廣下去，讓學子從很早的階段就能養成學習專業。

馬英九今下午出席文化大學廣告系第29屆畢業展。記者鄭媁／攝影 分享 facebook