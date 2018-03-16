改革還是包庇性騷 苗博雅：蔡英文請以行動證明

2018-03-16 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



立法院驚傳性騷擾事件，至少已有六名女助理受到性騷擾，圖為示意圖非當事人。本報資料照片 記者余承翰／攝影 分享 facebook

立法院內爆發助理性騷擾案，根據報導，至少有6人受害，社民黨全國委員苗博雅在臉書貼文表示，請蔡英文總統兼主席，看看相關新聞，不知道蔡主席怎麼看立委對職場性騷擾的包庇？

苗博雅貼文指出，蔡總統昨天發臉書，呼籲社會對職場性騷擾的受害者多一分同理心，並且要加大司法改革的力道，落實性別主流化。

不知道蔡主席怎麼看待立法委員對職場性騷擾的包庇、姑息？

有好幾位受害者指證這位職場性騷擾慣犯，到底是改革力量還是包庇力量，請用行動來證明。