陳師孟要查馬妨害司法 侯寬仁：還原事實是最好的公義

2018-03-16 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



監察委員陳師孟自請調查馬英九妨害司法公正，高檢署檢察官侯寬仁說「還原事實就是最好的公義」。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

監察委員陳師孟今天表示，前總統馬英九曾向法務部長王清峰「下條子」，要求議處偵辦特別費案的前北檢檢察官侯寬仁，明顯妨害司法公正，將約詢馬英九、王清峰與高檢署承辦檢察官。高檢署檢察官侯寬仁表示，自己是司法人，從不涉及政治事務，但當年他遭記申誡，感覺「背後有人操弄」。侯感慨地說「還原事實就是最好的公義」。

陳師孟指出，侯寬仁以貪汙治罪條例起訴馬英九在台北市長任內私用特別費，馬就任總統後，先委託律師陳長文就侯筆錄製作不實，提偽造文書告訴，陳接著又投書媒體，指責侯在他案執行職務顯有缺失。法務部前部長王清峰指示高檢署調查侯是否有失職，高檢署變更先前無過失的見解，改懲處侯申誡。

據了解，因馬英九領銜、陳長文發起「反妨害司法公投聯盟」，稱要捍衛法治不受政治力干擾，訴諸年底公投，讓陳師孟決定反過來檢視馬等人的作為。

侯寬仁表示，陳師孟13日曾與他接觸、求證，並稱將在成案後展開約談。侯回憶，2010年1月25日陳的投書見報後，總統府剪報寄給法務部，名義上是檢討「防冤獄」，但卻是檢討他在特別費案中「筆錄嚴重失實」，要求「查明責任並將懲處結果具報」。高檢署第一次的考績會認為筆錄實務上無法全文照錄，決議不議處，但法務部打回票，高檢署第2次考績會決議給予警告，法務部檢審會加重為申誡。

侯寬仁認為在那個時空，也無須再救濟，還有同事以涼州詞「古來征戰幾人回？」要他寬心，他將這個申誡當作「勳章」，一直掛在胸前。