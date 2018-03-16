親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二廠重啟報告
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
世代對立尋出路
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

Vicky兩點聲明打臉秀琴 認了投資20萬血本無歸

刷牙3重點沒做到 醫師：有刷等於沒刷

沃草／籲都更公共參與法制化 民進黨自家立委齊槓內政部

2018-03-16 17:48沃草

【沃草記者／廖昱涵】 立法院報導

民進黨林淑芬要求《都更條例》草案直接將都更審議程序中的公開參與、公開資訊的行政命...
民進黨林淑芬要求《都更條例》草案直接將都更審議程序中的公開參與、公開資訊的行政命令皆法制化。（攝影／廖昱涵）
分享

《都市更新條例》草案這禮拜熱烈審議中，但有趣的是，唱反調大多是民進黨自家人。黨籍立委林淑芬昨（15）日要求都更審議會一切程序應公開、透明化。她表示，過去都更審議時，政府常以「沒位子」等技術性方式阻止旁聽或不公開會議資訊，即使已有相關行政命令規範審議程序，但「一朝被蛇咬」，林淑芬因此力挺同黨立委尤美女的修正版本，覺得都更審議的公開資訊與公共參與應「法制化」。

昨日立法院內政委員會審查《都更條例》草案中都更各審議會的組成方式，林淑芬主張都更應比照環評，將會議預報、結論報告公開，過程中也要先讓關係人暢所欲言，委員再自主開會，並將相關規定正式法制化。

提出版本的立委尤美女也表認同，認為目前僅用矮於「法律」位階的「辦法」去規範都更審議的程序，衍生不少問題：「『辦法』的話，政府若不照做，人民也無法訴訟。若入法後就是違法。」

林淑芬認為，其實這已經是「最低標準」，但過去政府機關的預報卻未全數上網公開、連關係人想要旁聽也被技術性以「沒位子坐」等理由趕出去。林淑芬向營建署喊話：「你們的公共參與機制要更落實，不然就要特別入法。」

本審理中多由內政部政次花敬群答覆，但內政部長葉俊榮難得親上火線表示：「這是我們認同且實際執行的」。對於林淑芬所舉的情況，葉俊榮表示在上任之前就知道、上任後也努力改善落實。但希望仍將細項規定回歸「辦法」，不希望將之提升至「法律」位階，讓《都更條例》「太繁瑣」。

對於《都更條例》草案，民進黨立委尤美女有自己的版本，先前也與民間團體開記者會抨擊...
對於《都更條例》草案，民進黨立委尤美女有自己的版本，先前也與民間團體開記者會抨擊政院版草案。（攝影／廖昱涵）
分享

此外，針對此條，尤美女也質疑，審議都更相關計畫，甚至連處理爭議全部都由同一群人審議，是否有「球員兼裁判」的問題？

新任營建署署長吳欣修表示：「從來就不是球員，因為要看當時的事證是否真的有問題。」花敬群也補充，如果是對結果的不信任，就是對於行政處分的質疑，要走救濟程序。

經過雙方協調後，內政部同意將尤美女之修正動議有關審議人員的專家與民間團體、性別比例寫入條文內。而報告公開、相關人士得以列席陳述意見等公共參與程序則列入立法理由，協助補充法條。

而針對草案第36條：「實施者擬定或變更都更事業計畫報核，應經私有土地及建築1/2所有權人同意」，又引起林淑芬、尤美女抗議門檻過低。而花敬群解釋，內政部規劃的公辦都更門檻本更高，但和地方政府溝通後，因其涉及民地，產權極複雜，若再調高門檻地方政府會做不下去。並聲明「絕非跟建商聯合圈地」。

花敬群解釋，這是一個事業計畫核定標準，不是就可以馬上拆屋，只是整合到相當比例，透過這樣程序確認是可以被政府核可的計畫。

花敬群低姿態表示，該門檻和各方面協商「不知道多少次」，如果又調整可能會造成非常大的反彈。他期盼，好不容易有這均衡的結果，希望可以照政院版草案通過。

這番解釋仍不得林淑芬贊同：「這樣是不是把政府的格局做小了？我們只是覺得50%的同意門檻夠嗎？國家公權力要去對人民的財產重分配耶？」

對此，花敬群回應：「社會上的確有種怪現象，看到政府做的時候標準就提高。50%這是一個正當性的要求。我再次強調，這個版本真的是好不容易跟各界協商的結果！」

民進黨立委姚文智則是表態支持政院版，他認為老舊需要都更的地方，的確應加速程序、盡快改善。因為各方意見仍十分分歧，同黨籍召委洪宗熠宣布該條予以保留。

民進黨立委吳玉琴擔憂，政院版草案明訂實施者可以自行委任都更估價者，是否會出現相互...
民進黨立委吳玉琴擔憂，政院版草案明訂實施者可以自行委任都更估價者，是否會出現相互勾結、拉低估價的情形？（攝影／廖昱涵）
分享

會議至尾聲時，民進黨立委吳玉琴則針對草案48條提出質疑，她認為草案規定都更實施者可以委任三家以上專業估價者評定價值，若實施者自己去找熟的、故意拉低估價，政府是否有把關機制？

花敬群回應，政府會有專業估價師的名單，讓實施者選擇。並表示後續權利變換時有也其他審議機制，「不至於會出現那種太偏向某方的估價結果，要有信心。」

但尤美女在旁仍不滿表示，若三家都由實施者自己指定，可能有一面倒的情形，建議不如隨機抽籤或由政府指定其中一家。

都更林淑芬花敬群

沃草

沃草希望做一個農夫，提供公民更好的參與時政的平台和工具，在這公民社會的土壤施肥灌溉，讓這個理想的種子在每個人心中萌芽滋長，建立真正的公民社會。

沃草粉絲頁：http://fb.com/WatchOutTW | 國會無雙：http://musou.tw/

我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

陳師孟要查馬妨害司法 侯寬仁：還原事實是最好的公義

2018-03-16 16:59

赴美演講民主之路 陳菊17日搭機啟程

2018-03-16 18:59

反制大陸惠台措施 衛福部：增醫師收入、改善勞動條件

2018-03-16 18:59

沃草／170箱資料遭毀 葉俊榮：婦聯會門戶已開盼耐心處理 同黨立委：東西早搬光了！

2018-03-16 17:59

沃草／新勞長許銘春允諾年底提出《最低工資法》 但內容一問三不知

2018-03-16 17:58

改革還是包庇性騷 苗博雅：蔡英文請以行動證明

2018-03-16 17:02

出席文大廣告畢業展 馬英九人氣超高

2018-03-16 17:02

聖露西亞大使將離任 政府贈勳表揚

2018-03-16 16:38

游錫堃選新北被嫌太老？民進黨斥：無稽之談

2018-03-16 15:15

不吃滷肉飯避談物價 游淑慧：朱澤民一直不知民間疾苦

2018-03-16 14:49

主計長「不吃滷肉飯」避談物價　鍾沛君：讓百姓無言

2018-03-16 14:40

馬英九今晚再玩花蓮 行程大公開

2018-03-16 14:27

北市居住正義論壇 柯P盼讓民眾「住得起」

2018-03-16 14:27

強吻摟腰 傳國會女助理至少6人遭性騷擾

2018-03-16 14:07

川普還沒決定簽台旅法 藍智庫：台獨人士別添變數

2018-03-16 14:06

主計長「不吃滷肉飯」 徐巧芯：不吃就不在意價格？

2018-03-16 13:39

人氣竄升是真的！馬英九由黑翻紅現象分析

2018-03-16 13:30

陳師孟：議處侯寬仁妨害司法 將約詢馬英九

2018-03-16 13:17

林靜儀：台灣立法院也常見男女不公

2018-03-16 12:48

陳師孟質疑馬英九妨礙司法 徐巧芯：為了辦馬而辦馬

2018-03-16 12:21

立院院會持續空轉 賴清德無法開會回政院

2018-03-16 11:57

台中海水採礦案爭議 連勝文：難不成選舉趕業績？

2018-03-16 11:54

響應「#me too」 前立委自曝被政治人物摳手心

2018-03-16 11:41

扁為陳致中站台？陳菊：相信中監有智慧處理

2018-03-16 11:21

扁申請參加兒子的造勢晚會 中監：謹慎審核中

2018-03-16 10:49

張善政：要開放核食 先討回日不發官方證明的公道

2018-03-16 10:43

立院爆性騷擾 林志嘉：有申訴一定協助

2018-03-16 09:50

陸對台31項措施因應對策 施俊吉中午說明

2018-03-16 09:48

立法院爆男助理性騷擾 受害者遭嗆申訴無用

2018-03-16 09:48

台陸高鐵若銜接 黃智賢：台灣未來會是何等樣貌 ?

2018-03-16 09:41

馬英九又來花蓮了！逛夜市吃扁食行程大公開

2018-03-16 09:31

新台幣將改版？孫大千：蔡英文應先做這5項

2018-03-16 09:29

孫大千批新台幣改版為拿掉蔣中正 總統更該做5件事

2018-03-16 09:18

周玉蔻響應Me too 爆蔡政府有閣員酒後性騷擾

2018-03-16 09:18

陳為廷：若中國願意給簽證 到天安門大喊李明哲無罪

2018-03-16 09:07

觀察站／「阿通」回鍋 兩岸談判就通？

2018-03-16 00:18

張小月 將接海基會董事長

2018-03-16 00:15

強化監督檢察官 起訴書擬一審判決後公開

2018-03-15 23:55

批侯友宜抓鄭南榕說法 段宜康：好比法官性騷擾案

2018-03-15 21:18
看更多

熱門文章

海軍現存唯一戰功艦 恐怕還是保不住？

2018-03-15 23:08

馬英九又來花蓮了！逛夜市吃扁食行程大公開

2018-03-16 09:31

陳為廷：若中國願意給簽證 到天安門大喊李明哲無罪

2018-03-16 09:07

獨／不選高雄市長？韓國瑜今登記參選台北市長初選

2018-03-16 16:27

因應中國對台31項措施 行政院提8大強台策略

2018-03-16 12:44

孫大千：用鄭南榕自焚案來苛責侯友宜 是不公道的

2018-03-16 08:14

深澳電廠環評通過 北部6縣市全反彈

2018-03-16 00:00

人氣竄升是真的！馬英九由黑翻紅現象分析

2018-03-16 13:30

駁深澳陰謀論 詹順貴：不會讓自己這麼困窘

2018-03-16 03:22

孫大千批新台幣改版為拿掉蔣中正 總統更該做5件事

2018-03-16 09:18

談到陳吉仲就想罵髒話 柯P：人是他塞給我們的

2018-03-16 11:52

新台幣將改版？孫大千：蔡英文應先做這5項

2018-03-16 09:29

核四掰掰 游梓翔：新的扔掉舊的重啓污染的給你

2018-03-16 09:54

鄭南榕女兒回應侯友宜：迴避面對過去 才是二度傷害

2018-03-15 19:55

新聞眼／空汙往北燒 燒向年底選情

2018-03-16 00:32

深澳環評衝擊大 環評委員恐爆辭職潮

2018-03-15 20:56

嚴德發首波人事調動 鍾樹明接政務辦公室主任

2018-03-16 13:36

深澳電廠爭議 孫大千：民進黨自陷進退維谷局面

2018-03-16 12:16

周玉蔻響應Me too 爆蔡政府有閣員酒後性騷擾

2018-03-16 09:18

吳音寧誰找的？柯文哲沒說錯 就是農委會推薦的

2018-03-16 14:10

苗栗縣下屆縣長選情添「柴火」 3徐又加1黃參選

2018-03-15 20:04

柯文哲對手再添一人 邱文祥3月24日宣布參選

2018-03-16 11:54

核二重啟 藍解讀柯建銘的一句話：執政就不用再騙？

2018-03-16 07:14

立法院爆男助理性騷擾 受害者遭嗆申訴無用

2018-03-16 09:48

政院定調：將「惠台」改稱「對台」

2018-03-16 00:39

陳師孟：議處侯寬仁妨害司法 將約詢馬英九

2018-03-16 13:17

綠委入府談軍人年改 俸率傾向55％+2

2018-03-16 15:40

批侯友宜抓鄭南榕說法 段宜康：好比法官性騷擾案

2018-03-15 21:18

【即時短評】難得冬日藍 請問賴院長什麼是乾淨的煤

2018-03-16 12:58

詹順貴「個人理念須退位」包正豪：可以辭職明志

2018-03-15 20:40

再提鄭南榕自焚 侯友宜只說這樣就轉身

2018-03-16 11:49

周錫瑋：鄭南榕事件要為侯友宜打氣

2018-03-16 10:50

主計長「不吃滷肉飯」避談物價　鍾沛君：讓百姓無言

2018-03-16 14:40

影／陳吉仲「僅北農董座可換吳音寧」 柯P：想罵髒話

2018-03-16 14:24

響應「#me too」 前立委自曝被政治人物摳手心

2018-03-16 11:41

深澳電廠過關 羅智強批鄭文燦和林右昌講廢話

2018-03-16 10:08

主計長「不吃滷肉飯」 徐巧芯：不吃就不在意價格？

2018-03-16 13:39

深澳電廠關鍵一票 詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-16 00:11

冷眼集／反制陸「軟手」策略 政府須改變思維

2018-03-16 00:47

缺電壓力竟由地方埋單 侯友宜謝立功丁守中齊批蔡政府

2018-03-16 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top