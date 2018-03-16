沃草／籲都更公共參與法制化 民進黨自家立委齊槓內政部

【沃草記者／廖昱涵】 立法院報導

民進黨林淑芬要求《都更條例》草案直接將都更審議程序中的公開參與、公開資訊的行政命令皆法制化。（攝影／廖昱涵） 分享 facebook

《都市更新條例》草案這禮拜熱烈審議中，但有趣的是，唱反調大多是民進黨自家人。黨籍立委林淑芬昨（15）日要求都更審議會一切程序應公開、透明化。她表示，過去都更審議時，政府常以「沒位子」等技術性方式阻止旁聽或不公開會議資訊，即使已有相關行政命令規範審議程序，但「一朝被蛇咬」，林淑芬因此力挺同黨立委尤美女的修正版本，覺得都更審議的公開資訊與公共參與應「法制化」。

昨日立法院內政委員會審查《都更條例》草案中都更各審議會的組成方式，林淑芬主張都更應比照環評，將會議預報、結論報告公開，過程中也要先讓關係人暢所欲言，委員再自主開會，並將相關規定正式法制化。

提出版本的立委尤美女也表認同，認為目前僅用矮於「法律」位階的「辦法」去規範都更審議的程序，衍生不少問題：「『辦法』的話，政府若不照做，人民也無法訴訟。若入法後就是違法。」

林淑芬認為，其實這已經是「最低標準」，但過去政府機關的預報卻未全數上網公開、連關係人想要旁聽也被技術性以「沒位子坐」等理由趕出去。林淑芬向營建署喊話：「你們的公共參與機制要更落實，不然就要特別入法。」

本審理中多由內政部政次花敬群答覆，但內政部長葉俊榮難得親上火線表示：「這是我們認同且實際執行的」。對於林淑芬所舉的情況，葉俊榮表示在上任之前就知道、上任後也努力改善落實。但希望仍將細項規定回歸「辦法」，不希望將之提升至「法律」位階，讓《都更條例》「太繁瑣」。

對於《都更條例》草案，民進黨立委尤美女有自己的版本，先前也與民間團體開記者會抨擊政院版草案。（攝影／廖昱涵） 分享 facebook

此外，針對此條，尤美女也質疑，審議都更相關計畫，甚至連處理爭議全部都由同一群人審議，是否有「球員兼裁判」的問題？

新任營建署署長吳欣修表示：「從來就不是球員，因為要看當時的事證是否真的有問題。」花敬群也補充，如果是對結果的不信任，就是對於行政處分的質疑，要走救濟程序。

經過雙方協調後，內政部同意將尤美女之修正動議有關審議人員的專家與民間團體、性別比例寫入條文內。而報告公開、相關人士得以列席陳述意見等公共參與程序則列入立法理由，協助補充法條。

而針對草案第36條：「實施者擬定或變更都更事業計畫報核，應經私有土地及建築1/2所有權人同意」，又引起林淑芬、尤美女抗議門檻過低。而花敬群解釋，內政部規劃的公辦都更門檻本更高，但和地方政府溝通後，因其涉及民地，產權極複雜，若再調高門檻地方政府會做不下去。並聲明「絕非跟建商聯合圈地」。

花敬群解釋，這是一個事業計畫核定標準，不是就可以馬上拆屋，只是整合到相當比例，透過這樣程序確認是可以被政府核可的計畫。

花敬群低姿態表示，該門檻和各方面協商「不知道多少次」，如果又調整可能會造成非常大的反彈。他期盼，好不容易有這均衡的結果，希望可以照政院版草案通過。

這番解釋仍不得林淑芬贊同：「這樣是不是把政府的格局做小了？我們只是覺得50%的同意門檻夠嗎？國家公權力要去對人民的財產重分配耶？」

對此，花敬群回應：「社會上的確有種怪現象，看到政府做的時候標準就提高。50%這是一個正當性的要求。我再次強調，這個版本真的是好不容易跟各界協商的結果！」

民進黨立委姚文智則是表態支持政院版，他認為老舊需要都更的地方，的確應加速程序、盡快改善。因為各方意見仍十分分歧，同黨籍召委洪宗熠宣布該條予以保留。

民進黨立委吳玉琴擔憂，政院版草案明訂實施者可以自行委任都更估價者，是否會出現相互勾結、拉低估價的情形？（攝影／廖昱涵） 分享 facebook

會議至尾聲時，民進黨立委吳玉琴則針對草案48條提出質疑，她認為草案規定都更實施者可以委任三家以上專業估價者評定價值，若實施者自己去找熟的、故意拉低估價，政府是否有把關機制？

花敬群回應，政府會有專業估價師的名單，讓實施者選擇。並表示後續權利變換時有也其他審議機制，「不至於會出現那種太偏向某方的估價結果，要有信心。」

但尤美女在旁仍不滿表示，若三家都由實施者自己指定，可能有一面倒的情形，建議不如隨機抽籤或由政府指定其中一家。