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【重磅快評】阿Q可無畏挑戰 但有真本事才能壯大台灣

2018-03-16 16:30聯合報 主筆室

針對大陸對台31項措施，行政院今天「壯大台灣 無畏挑戰」為題舉辦記者會，對外公開...
針對大陸對台31項措施，行政院今天「壯大台灣 無畏挑戰」為題舉辦記者會，對外公開說明因應策略。記者林俊良／攝影
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在蔡政府眼裡，大陸近期惠台措施，大概堪稱是中國大陸發動的「新228事變」，並藉機提出「併吞台灣」31項措施。因此，蔡政府全面動員，積極應戰。

教育部、衛福部首先出陣，大聲警告，公私立大學教授和具公職身分醫師赴大陸任職，可能違法。嚴厲恫嚇，頗見山雨欲來之勢。

接著，賴清德下令禁用「惠台」措辭，改稱「對台」措施。原來，「務實的台獨工作者」也身懷阿Ｑ絕招；力抗中國大陸，技高一籌。

再經過半個月皓首窮經，行政院最偉大的發現，就是揭露了大陸對台31項措施，其實有14項是舊措施，10項是擴張性措施，只有7項是新措施。

於是，行政院整備多時，終於勇敢正面對戰。行政院以「八大強台策略」，力抗中國大陸的磁吸；陸委會並將成立長期性專案小組，持續追蹤與研析，定期向社會說明。行政院副院長施俊吉更喊出最動人的口號：「壯大台灣，無畏挑戰」！

其實大陸惠台31項措施，沒有「陰謀」，就是不折不扣的「陽謀」。中台辦強調，台灣問題的解決，是兩岸綜合實力較量的過程；習近平更擺明就是要用大陸實力來吸納台灣，從人才到資金，以倍數待遇與廣大市場，提供更好的出路與機會。

台灣教授慨嘆薪資低廉還年金被砍，每年量產的七百名流浪博士高歌「出無車、食無魚、無以為家」，他們看著江浙滬20所大學齊聚招聘150名台灣博士的陣仗，能不怦然心動？而郭台銘ＦＩＩ神速通關禮遇掛牌，又提供了什麼啟示？

賴揆說得客氣了！按照他對大陸「惠台」的認識，只禁用「惠台」而改稱「對台」，是萬萬不足以形容其政策本質的，乾脆直接正名為「併台」措施吧！

不過，那又如何！玫瑰不會因為換個名字，就不再散發芳香，更不會因此就立馬變得刺鼻難聞。

身擁阿Ｑ絕招，可以「無畏挑戰」，但關鍵還在如何真實的「壯大台灣」。可是，只看央行新總裁楊金龍可以為服務政治而不惜犧牲五百億改版新台幣，這個政府，迄今除了「轉型」正確，還有多少強台策略可以「壯大台灣」？

教育部習近平
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