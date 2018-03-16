政院提8大強台策略 游梓翔：光讓官員認真就很惠台

2018-03-16 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



針對中國大陸對台31項措施，行政院今中午由副院長施俊吉主持，以「壯大台灣，無畏挑戰」為題舉辦記者會，對外公開說明因應策略，提出八大強台策略。世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示，光讓官員認真就很惠台，名稱強壯內容虛弱。

針對大陸31項對台措施，游梓翔說，行政院因應記者會一拖再拖，終於在今天中午舉行，結果拿出了什麼內容呢？記者會題目叫「壯大台灣，無畏挑戰」，提出的因應策略叫做「八大強台策略」，包括8個官模官樣的項目，有提升學研人才獎勵、強化新創發展動能、強化員工獎酬工具、優化醫事人員工作環境、加強保護營業秘密、強化產業創新升級、擴大股市動能，和發展影視產業等。

初步看了內容，游梓翔說，他有兩點感想；首先，這所謂8項策略不都是執政黨本來就該做的事嗎？為何非要等大陸公布了「對」台31項措施之後，才認真開會拼湊，並且排排坐用盛大記者會發表呢？難道大陸不公布相關措施，你們就不強化創新、獎酬和產業升級、不優化醫事人員工作環境、不保護營業秘密、不擴大股市動能、不發展影視產業了？

游梓翔說，所以，光就讓我方官員「認真一點」這項來看，大陸的「對」台措施其實就非常「惠」台了。

其次，游梓翔說，並不是下個官樣標題，或是湊個一大堆文字，就叫做因應策略。就以針對年輕博士人才的因應策略為例，大陸的是提供聘任博士人才為教授的完整配套，涵蓋科研、安家、薪資等細節，包括福建的千人和長三角的百人以上規模，這是「擴大延聘博士後」和模糊的「擴大彈性薪資方案」能回應得了的嗎？目前看來，相關因應策略除了名稱確實很「強」「壯」以外，恐怕還是很虛弱的。