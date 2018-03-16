游錫堃選新北被嫌太老？民進黨斥：無稽之談

2018-03-16 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨新北市長徵召作業正在進行中，行政院前院長游錫堃也被勸進。聯合報系資料照 分享 facebook

民進黨新北市長徵召作業正在進行中，行政院前院長游錫堃也被勸進。稍早民進黨發聲明表示，有媒體以「游錫堃被拱加入新北市長戰局， 蔡英文嫌他太老」報導，該內容屬無稽之談，請媒體自重。

民進黨發言人吳思瑤表示，該則報導有許多內容並非事實，只憑拼湊臆測、無中生有，尤其針對民進黨主席蔡英文的說法更屬無稽，為免錯誤訊息淆誤輿論，特此說明。

吳思瑤強調，對於媒體在未經查證下錯誤報導，民進黨表達強烈的不滿與遺憾，請該媒體自重。