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【重磅快評】惠台改對台 蔡政府一字之辨所陷入的困境

2018-03-16 15:14聯合報 主筆室

行政院長賴清德表示，檢視31項措施，其實用對台比較平實。記者周佑政／攝影
行政院長賴清德表示，檢視31項措施，其實用對台比較平實。記者周佑政／攝影
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大陸「惠台卅一項措施」，賴清德改名為「對台卅一項措施」，一字之辨，正好看出其認知的心態與謬誤！

蔡英文政府不可謂沒有對這「卅一項措施」嚴肅對待，身為閣揆的賴清德下令各部會研議對策，今天並浩浩蕩蕩地舉行因應對策記者會。其實早在意料之內，除了祭出一些所謂的壯大自我的因應策略，賴內閣真正有恃無恐的是手上的法律與政策工具。

譬如，台商若有任何參與對岸投資的計畫，即可由經濟部投審會把關或禁止前往；而大學教師若真想到對岸任教，即可依法處分。

但各部會在逐項檢視其內容，輕蔑地以為其中多項措施不過就是舊措施的新包裝，認定新瓶舊酒不足為懼時，其實已經陷入了一個認知的迷霧裡，即認為這些皆不過是中共吸納台灣人才技術，以尋求弱化台灣，最終達成賴清德所謂政治上「併吞台灣」的目的。

在這個認知的基礎上，今天拿出來的因應方案，實際上是兩手策略，一手拿著一些蘿蔔，一手則舉著棒子。但蘿蔔多半是個幌子，譬如產業上要以人工智能加速產業創新、對學研人才有深耕計畫或玉山計畫等，其實亦都是既有政策，效果都甚有限；真正的利器是棒子，除現有的法規限制外，加重營業秘密法處分手段亦是重點。

就如同去年對付已加入中共的盧麗安一樣，蔡英文政府是以將其戶籍除戶作為懲罰的手段，並間接讓想要效尤的人產生寒蟬效應而不敢動彈半步。

這次「卅一項措施」所涉及的台商、醫師、老師群體亦復如此，一者是投資審查未來恐怕都難以過關，一者是若暪著政府前去任職，一旦被舉報或查獲，即可依法論處。今天因應措施中對「卅一項措施」教育類的評析一句淡然的描述「我國現職公私立專任教師，如應聘赴中國大陸任教，依現行法規，尚屬禁止」，背後的意涵不言可喻。

但整份因應報告完全沒有述及的，是對岸的崛起是不可逆阻的潮流與趨勢，在此趨勢下，台灣的所有「對抗」作為，恐怕最終都將面臨難堪的失敗。故而將「惠台」改為「對台」，將「卅一項措施」所隱含的許多「機會」，都刻意解讀為「威脅」，是蔡英文政府整份報告的最嚴重而致命的謬誤！

報告以為卅一項措施是「利中」而非「惠台」，即是這個認知下的產物，然而，難道蔡政府竟以為，中共連續突破了隱形戰機、航母、量子通訊、登月、建立大空站等科技難題，竟還要靠吸納台灣的人才，以助其克服此前的經濟困境？

其實，作為與此「卅一項措施」最為切身相關的族群，即18到29歲的年輕人，依據最近的一份民調，已有超過六成的人願意因此赴陸發展，人民並不愚笨，那裡是他們的未來，他們心裡有數！

因應報告以「壯大台灣、無畏挑戰」作為其標題，說得豪氣干雲，但在全球化的世界裡，並沒有自我封閉與隔絕而依舊成功的任何或然率，報告將「卅一項措施」只作政治解讀，並決定與之對抗，只會將台灣鎖入更深的孤立困境，人民無奈之餘，大概也只能苦笑了！

蔡英文中共賴清德

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