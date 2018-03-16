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黃國昌舉與FBI互動 籲台灣追求法治進步

2018-03-16 13:48中央社 台北16日電

時代力量立委黃國昌今天以曾被他人冒名在美國執行律師業務，但美方包括美國聯邦調查局（FBI）在內對他這位被害人做出非常好通知的經歷，呼籲台灣也應努力追求國家法治進步。

法學副教授出身、本身也是時代力量黨主席的黃國昌上午在立法院召開「我國假釋制度改革」公聽會，透露幾年之前的經歷。

黃國昌表示，過去他從美國唸書回台時，曾經接獲美方透過法務部調查局通知他，告知有人盜用他的身分在美國紐約州執行律師業務，當時美方傳達是否可以直接與他本人聯繫。之後，有次他到美國開會，一位美國FBI探員到國際研討會的會場找他，向他說明整個案件實際狀況，並告知美方已逮捕那位冒名者。

黃國昌指出，那時他才感受到，美國刑事司法體系雖然受到很多批判，外界認為有很多需要改進的地方，但美方至少有一件事情做非常好，就是對被害人的通知。

談及這起經歷，黃國昌進一步說，從美方決定起訴這位冒名者，到定罪後，求刑的階段，美方都透過建制的犯罪被害人系統發信詢問他身為被害人的意見。包括那位觸法者入獄後在申請假釋時，美方發信提到這人正在進行假釋審查程序，「詢問我做為被害人，如果讓犯罪人假釋提早出獄，是不是有特別的看法？」

黃國昌說，美方在這件事情的處理，讓他覺得從被害人的角度，去參與整個刑事訴訟的程序，是讓人肯定的，台灣也應努力追求國家法治進步。

關於假釋制度，出席公聽會的司法院刑事廳調辦事法官李明益表示，這是很重要的問題，他說，不論是由受刑人申請或監獄提報，案子到法官手上，法官應用什麼樣的態度和程序具體審核？而不光是書面的形式審。「如果像是橡皮圖章方式處理的話，恐怕就不是那麼妥當」，法令與獄方應怎麼銜接，是值得探究的問題。

黃國昌假釋時代力量

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