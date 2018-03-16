強吻摟腰 傳國會女助理至少6人遭性騷擾

2018-03-16 14:07 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ／台北報導



立法院驚傳性騷擾事件，至少已有六名女助理受到性騷擾，圖為示意圖非當事人。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

「#Me too」反性騷擾風潮吹到台灣政壇，昨晚民進黨婦女部主任蔡宛芬自爆被公衛大老約單獨泡湯。媒體人周玉蔻在臉書爆料，蔡英文總統任命的閣員，有一位酒後性騷擾紀錄，要蔡總統注意。

昨天蔡英文總統也在臉書發文，對於關心女性在職場的處境，盼司法制度應落實性別主流化。周玉蔻在臉書撰文，很感動蔡總統女性平權及職場不當待遇的聲援，但現任閣員中也有一位酒後性騷擾紀錄。

周玉蔻說，當年，他就反應給扁政府過，無效，沒有人理睬。有網友留言要周玉蔻提證據，讓這位閣員一刀斃命，周玉蔻說，性騷擾案件，不須證據。

林志嘉：勇敢申訴 杜絕不法

有關媒體報導立法院有國會助理受到性騷擾，立法院秘書長林志嘉表示，立法院設有性騷擾防治申訴管道，在接獲員工申訴後，由性騷擾申訴調查處理委員會進行相關的調查處置。林志嘉說，我們反對任何性騷擾的違法行為，立法院任何員工如果面臨性騷擾，請一定要勇於提出申訴，杜絕所有不法的行為。

由於國會助理是由立委雇用，有關違反性騷擾防治法相關的行為，應由立委接受申訴，應於受理後進行調查，依法處理。林志嘉表示，立法院願意提供相關的協助，讓每個立法院員工及國會助理都遠離性騷擾的侵犯。

多個民間團體成立「#Metoo」支持網路及申訴性騷擾防治專線，台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎在記者會說，立法院也有Ｈ男助理性騷擾其他助理，受害者至少6人，已有2人離職，即便向涉案助理的立委老闆反映此事，加害人並未受到懲罰。

黃怡翎轉述被害人指控，稱H男不但曾強親臉頰、還有一位B女被摟腰，甚至被害C女曾當面嗆聲要找對方老闆申訴，結果卻遭反嗆「妳去申訴啊，反正老闆業務、陳情都是我在處理」。