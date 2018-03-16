陳師孟：議處侯寬仁妨害司法 將約詢馬英九

2018-03-16 13:17 中央社 台北16日電



監察委員陳師孟今天表示，前總統馬英九曾向時任法務部長王清峰「下條子」，要求議處偵辦馬英九特別費案的前北檢檢察官侯寬仁，明顯妨害司法公正，將約詢馬英九、王清峰等人。

監察院上午發布新聞稿表示，侯寬仁以貪污治罪條例起訴馬英九，認為馬英九在台北市長任內將特別費挪作私用。馬英九就任總統後，先委託律師陳長文採取訴訟手段，對侯寬仁筆錄製作不實，提出偽造文書告訴。

監察院說，陳長文還投書聯合報，指責侯寬仁執行職務顯有缺失；王清峰指示台灣高等法院檢察署查明侯寬仁是否有失職的行政責任後，高檢署變更先前見解，議處侯寬仁。

申請自動調查的陳師孟上午受訪表示，馬英九下條子給王清峰，要王清峰看陳長文投書聯合報的文章並說明。為何會認定馬英九就是針對侯寬仁？因為10天後，王清峰以法務部長身分發函給高檢署，要求議處侯寬仁，明顯妨害司法公正。

他說，馬英九指控侯寬仁製作筆錄不實，侯寬仁也曾反指對造竄改證人錄音帶達39處，真相究竟為何？馬英九是侯寬仁起訴對象，又以利害關係人身分反控承辦檢察官，是否有濫訴之嫌？馬英九以總統身分採取的後續行動，是否逾越憲法上的總統權限，有干涉司法個案疑慮？

陳師孟表示，成案後，調查組會指派調查官，將約詢侯寬仁、馬英九與王清峰等人，釐清案情。

陳師孟說，約詢馬英九，「給他（馬英九）一個解釋的機會」，「如果他（馬英九）肯來，我會覺得他至少有一點羞恥之心。」