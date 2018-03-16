人氣竄升是真的！馬英九由黑翻紅現象分析

2018-03-16 13:30 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



春節期間不少民眾搶著跟馬英九握手合照。本報系資料照／記者鄭清元攝影 分享 facebook 前總統馬英九人氣持續高漲，從農曆年過年期間開始，先是親筆寫的春聯被瘋狂掃貨，所到之處都有民眾搶著與他握手，粉絲蜂擁拍照打卡，接著是不見過去候選人唯恐避之不及的情況，紛紛邀請馬前總統站台，最近連媒體也開始注意到這個現象，報導馬前總統人氣旺盛，令不少網友相當好奇過去執政長達八年，下台前被稱呼是「馬腦水母」、「馬囧」的前總統，人氣怎麼好像一夕之間由谷底翻升。

馬前總統人氣鼎盛是不是真的？先替大家解答這個網友最好奇的問題：是的，馬前總統的高人氣是真的，而且在社群上的表現可能讓你出乎意料。

民眾上前跟馬英九抱抱。本報系資料照／記者鄭清元攝影 分享 facebook

政治人物在網路上總會被網友談論，尤其是身為總統的敏感身分，很容易招致網友各式各樣的謾罵與批評，這點從百大口碑政治人物排行榜中就可以發現，現任總統或是前總統幾乎都名列前茅。透過『KEYPO大數據關鍵引擎』把網友在網路上談論到特定人物的言論，透過語意情緒判斷系統，判斷該筆討論的內容是正面、中立、還是負面，歸納出一段期間的連續變化，就可以推論一位政治人物的人氣消長。

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但是，政治人物被談論時往往以負面情緒居多，因此只看正面聲量或負面聲量變化，容易受單一事件影響，如果用正負面情緒比值（P/N值），也就是「正面聲量筆數÷負面聲量筆數」所得到的數值變化，最終的數據會更貼近現實情況。以近一年來（2017年3月14日-2018年3月13日），每30日為一個統計區間，觀察馬前總統在網路上的情緒比值變化，得到如上圖的結果。可以明顯發現從2017年3月到2018年3月期間，網友對於馬英九的情緒比值一路攀升，代表的意義是整體正面聲量的上升，或是整體負面聲量的下降。

馬英九網路好感度2017年8月後攀升

翻閱過去一年與馬前總統有關的重大事件，卸任後免除刑事豁免權，馬前總統就陷於洩密案的泥淖中，2017年3月14日正式遭北檢起訴，PTT鄉民幾乎一面倒的調侃「土城看守所等著你」，網路上的人氣聲量雖高，正負面情緒比值持續低迷。最後經過北院法官唐玥獨任審理五個月，開庭五次，同年8月25日法官判決無罪，成為人氣谷底翻升的轉折點。

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再看到現任總統蔡英文，2017年初身陷年金改革的爭議，反年改人士的抗爭與相關議題一直是她負面聲量主要來源，不過這樣的風波一直到世大運開幕典禮，反年改人士脫序的鬧場行徑讓全世界看笑話，網友幾乎一面倒的撻伐後，出現明顯反轉趨勢，加上台北世大運於2017年8月19日至2017年8月30日期間，不管宣傳行銷還是運動員場上的表現都繳出漂亮成績單，身為現任總統當然也沾上不少光芒，網路正負面情緒比值跟著三級跳。

馬英九、蔡英文網路好感度今年2月黃金交叉

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兩人的折線圖放在一起比較，很明顯在今年的2月份出現黃金交叉，馬英九的網路正負面情緒比值穩定成長，蔡英文不增反減，顯著下降，這是近期讓大家對馬前總統人氣竄升有感的原因之一。

馬英九的最強KOL是自己的臉書

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為什麼大家最近會在同一時間，對馬前總統人氣增長如此「有感」？如果細看每日變化，把馬前總統和蔡英文放在一起比較，兩人的網路正負面情緒比走勢其實相當類似，蔡英文一直以些微的幅度領先，較為明顯的網路情緒比值變化，時間點為農曆年前（2018/02/09）紅圈處，臉書貼文感謝台灣國軍為花蓮震災付出。然而去年底今年初，馬英九網路正負面情緒比出現三個更明顯的高峰，分別為（2017年12月31日）前往六合夜市受到民眾熱情歡迎，春節年前（2018年1月30日）題寫的春聯造成大家瘋搶，以及花蓮大地震後（2018年3月3日）邀請大家以行動支持花蓮。其中，最特別的是馬英九三個高峰正面聲量源頭，不是來自新聞媒體的報導，而是源自於馬英九自己的臉書頁面。

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以近一個月兩人的臉書貼文熱文榜來看，馬前總統表現最好的是呼籲大家前往花蓮，以行動表達支持的貼文，簡單的文字配上幾張照片，總計收到超過7萬個讚與2萬次以上的分享，第二名準備搭車去花蓮的照片也收到超過5萬個讚，第三名則是農曆年走春受民眾熱情歡迎的照片，約有2萬8千個讚；反觀蔡英文近一個月來表現最好的貼文，第一名是曬毛小孩向大家拜年，收到近2萬7千個讚與300次分享，第二名是推蔡想想出來拜年也有超過2萬個讚，第三名才是有關花蓮災情的貼文，僅有近2萬讚數，不管是按讚數還是分享數都遠不及馬前總統的貼文表現。

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就算把時間拉長到近半年，馬前總統的表現最好的貼文還是這個月才發布的花蓮照片，蔡英文總統依然是想想得第一。把近半年來前十大最熱門貼文人氣由低到高排列，馬英九近期的貼文呈現按讚數越來越高的現象，蔡英文則相反，越近期動態有逐漸冷清的趨勢。無庸置疑，在臉書社群上，馬英九最近的人氣明顯回溫並且超越了蔡英文，現在最讓大家好奇的是：過去被罵這麼慘的馬前總統，人氣為何以起死回生？

世新大學教授游梓翔認為，有人說是選民健忘，有人說是選民比爛，實際上更應該說是因為選民記得，是因為選民從蔡英文的「爛」中，重新審視了馬英九的好，馬英九最近的人氣高漲其實是一種選民更成熟的體現。

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過去蔡英文在個人臉書擅長以打動人心的文字，獲取網友認同，然而身為執政者，靠臉書治國寫下人民夢想、希望等激勵人心的文章是遠遠不足。以勞基法修正案為例，蔡英文在2017年12月5日臉書貼文說要負責被網友按怒灌爆，因此淪為網友口中的幹話王；2018年1月9日勞基法正式三讀通過後，如此重大的事情，蔡英文臉書卻一改過去作風罕見神隱，然而就算臉書噤聲不做任何發言也被網友挖出2012年的文章打臉。從前喊出的本夢比越高，希望破滅後伴隨的失望也越大，因為錯誤的政策讓蔡總統在自己理念的宣傳上，陷入進退兩難的困境。

馬英九人氣雖谷底翻身 但前頭還有太多高好感度政治人物需要追趕

反觀馬前總統近期高漲的人氣，不是因為他特別做了什麼，倒不如說是因為卸任後，過去讓他招致罵名的那副政治枷鎖轉移到了現任總統身上，沒有了政治包袱的馬英九，現在可以更輕鬆自在的做自己，人氣自然而然的就慢慢回來了。

image source:百大口碑／政治人物排行榜 分享 facebook

最後看到近半年來網路人氣變化的百大口碑：政治人物排行榜，馬英九以近40萬筆的網路聲量，名列所有政治人物中第四名，也是藍營中的第一名，就連國民黨黨主席吳敦義的人氣也被比下去，吳敦義以約10萬筆左右的網路聲量，位居第九。如果點進去看更詳細的數據分析，好評影響力馬英九也拿下6.34分，略勝吳敦義的6.25分，但是從近半年政治人物的好感影響力排行榜 來看，馬英九排名在二百多名以外，林佳龍、鄭文燦、朱立倫、賴清德等政治人物都在前十名，也還是遠勝馬前總統許多。

前總統馬英九（左）前往東吳大學嚴家淦法學講座演講。隨後一一和學生合影，許多正妹學生要求愛的抱抱與擺出大愛心合影。本報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook

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