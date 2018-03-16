林靜儀：台灣立法院也常見男女不公

2018-03-16 12:48 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ／紐約報導



經文處研討會＜偏鄉婦女賦權良好範例＞ 顏嘉瑩 分享 facebook

3月是全國「婦女傳統月」(Womens History Month)，駐紐約台北經濟文化辦事處15日舉辦「偏鄉婦女賦權良好範例」研討會，分享包括台灣、馬紹爾群島及尼泊爾等國家政府或機構組織，如何幫助偏鄉的婦女獲得更好的資源和教育，並討論如何解決資源分配不均及傳統性別觀念等問題。

台灣民進黨婦女部主任、立法委員林靜儀認為，雖然台灣兩性平等的觀念愈來愈強，但因為台灣人的傳統觀念，在台灣立法院內仍常常看到女性權益受到損害的事件發生。她舉例，擁有傳統觀念的父母聽到子女要從政，如果是兒子都會非常鼓勵他參政；但如果是女兒，有些父母甚至會要她不要出去「拋頭露面」。

林靜儀還以立法院為例，男性立委犯錯時通常比較容易被原諒；但是女性立委犯錯時，錯誤就很容易被放大。「所以近年來我們積極在推動兩性平權，不只是表面上的平權，更是認知和觀念上的平權。」

非營利組織Soroptimist International總裁(president-elect)Sharon Fisher在2015年5月尼泊爾大地震時，到當地參與救災與災後重建工作，發現當地偏鄉婦女甚至連學校的存在都不知道。該組織在尼泊爾提倡女性除了照顧家庭外，也要接受教育，更在當地積極推動兩性平權。Sharon Fisher表示，無論在世界的哪個地方，教育都是縮短貧困差距和推動兩性平等的不二法門。

研討會講者為台北市政府性別平等辦公室研究專員葉靜怡等。