沃草／新勞長許銘春允諾年底提出《最低工資法》 但內容一問三不知

【沃草記者／廖昱涵】

江永昌認為「高階人才會出走，基層的人也可能出去變移工」，政府不該再拖延最低工資立法。（攝影／廖昱涵） 分享 facebook

民進黨立委江永昌今（13）日質詢《最低工資法》時程，新任勞動部長許銘春信心喊話，2018年底會送進行政院，並表態願「負責」。江永昌進一步詢問許銘春對於法案的審議、模式是否「心裡有底」？許銘春則頻被考倒，多次一問三不知、尷尬表示草案還在彙整中、「會再了解」。江永昌不滿表示，既然已經準備這麼久，勞動部應有實質答覆才對。

「民進黨對勞工的照顧還要只聞樓梯響？」江永昌不滿表示，《最低工資法》是2015年時蔡英文競選總統的政策，連時代力量都要提公投了，政院草案何時要送出來？

接續前部長林美珠的承諾，許銘春表示，最低工資法草案會儘速在今（2018）年年底送至行政院。她解釋，勞動部召開相關座談會、蒐集相關各國審議機制，已在北中南花東開過五場公聽會。但勞資還有歧異，法案仍在彙整當中。許銘春更表示，若承諾跳票願負責。

江永昌以資料表示，目前的工資審議存在遭行政院介入的困境。他解釋，依照〈基本工資審議辦法〉，基本工資審議委員會在2012年8月，本來決議要調幅1.42%，被當時的行政院以「經濟前景不明」打槍。時隔一個月，時薪調漲、但月薪被行政院暫緩調整。2013年9月，行政院自行審核通過，設立要消費者物價指數年增率3％以上，才能夠召開基本工資審議會的門檻。

江永昌抨擊，過去行政院的行政命令及政策介入基本工資的審議。他質疑，這次的草案是否可以明定公式、定期召開解決此困境？許銘春僅簡短回應：「會盡量。」

江永昌則進一步質詢「基本工資立法和〈基本工資審議辦法〉差別在哪？」、「還有哪些問題？」而許銘春似乎仍未抓好答詢的節奏，多回應：「未來立法過程會再了解」，未給實質答覆。

新任勞動部長許銘春（右）遭江永昌批評答詢過於空泛，行政院長賴清德在旁也急幫許銘春答覆問題。（攝影／廖昱涵） 分享 facebook

面對許銘春答詢支吾的狀況，江永昌轉向賴清德抱怨：「勞動部還要去做功課啦！」賴清德則緩頰表示，因為還在搜集資料中。

江永昌大表對於期程的不滿：「可是我們民進黨重新執政已經兩年啦！」 聞此，賴清德急解釋：「其實民進黨執政一年多來，對於基本工資的調整幅度遠比之前大喔。」表示這反映執政黨對於勞工的關心。

賴清德也強調，要解決低薪，《最低工資法》當然是配套之一。但他認為，最重要還是發展經濟，當投資機會多、工作機會多，勞力也是商品，自然會提高，行政院抱持不偏廢的態度。

「高階人才會出走，基層的人也可能出去變移工。」江永昌表示政府急忙解決企業五缺，那基層勞工的生活要怎麼照顧？他引2017年數據指出，領基本工資的人達200萬人，其中有163萬是本國勞工。而領兩萬以下薪資的人高達40萬，其中20-24歲佔將近十萬人。

江永昌表示，如果這些人沒受到基本生活保障，也會考慮往其他國家去。參照現況，他表示其實基本工資法刻不容緩！

但賴清德回應，據他掌握的數字，並沒有40萬人這麼多。對此，江永昌解釋，昨天才跟主計總處詢問，數字可以再確認，但不影響急迫性的事實。

回到實際草案內容，江永昌說明，目前實施《最低工資法》的有171個國家，以法律位階立法的有100個。像德國使用多元最低工資制度、南韓則使用單一最低工資制度。他問許銘春會參考哪種制度？許銘春回應，會整體考量、再斟酌國情適合與否，目前還在研議當中。

江永昌又追問，到底這次的立法，是經濟果實的分享，還是最低生活費的維持？許銘春答：「我覺得都要考量吧。」但立刻遭江永昌則質疑，這兩種立法方向的參數完全不一樣。

質詢最後，江永昌遺憾表示，許銘春心中顯然並沒有「一把尺」或做足功課，以致回答空泛，「假如現在大家討論差不多，你們也準備很久，那應該有所答覆啊！ 」