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沃草／170箱資料遭毀 葉俊榮：婦聯會門戶已開盼耐心處理 同黨立委：東西早搬光了！

2018-03-16 17:59沃草

【沃草記者／廖昱涵】

婦聯會問題纏身，內政部長葉俊榮今（12）遭同黨立委砲轟不夠強硬。他承諾六個月內促...
婦聯會問題纏身，內政部長葉俊榮今（12）遭同黨立委砲轟不夠強硬。他承諾六個月內促進婦聯會組織民主化。（攝影／廖昱涵）
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婦聯會問題延燒，驚傳170箱資料遭銷毀，內政部葉俊榮仍懷柔處理？葉俊榮今（12）日答覆記者是否覺得被婦聯會「擺一道」表示，本來就理解組織特性，一開始才會派官員敲門拜訪，現在則是「門戶都已經完全打開了」，但仍要用「更大耐心」處理。對葉俊榮說法，民進黨立委張宏陸嘲諷，婦聯會的門是打開了沒錯，但東西都被搬光了！面對眾多立委的「關切」，葉俊榮唯一的具體承諾是在六個月內促進婦聯會的組織民主化。

對於近日婦聯會的資料遭毀一事，葉俊榮表示「這樣做法不對也不能發生」，但他認為，以婦聯會這樣封閉的組織來看，這種事情隨時可能發生。他語帶可惜表示，內政部本希望用完整的方式處理，但最後卻仍循法律途徑解決，將會非常冗長且引起社會紛擾。

民進黨立委賴瑞隆指出，去年4月內政部發函要求婦聯會提供勞軍捐資料，否則就撤換主委。但婦聯會5月就將資料私下搬走。7月時，婦聯會、內政部、黨產會三方協商簽署行政契約，並承諾在3個月內完成，但資料卻在11月底、12月初就被內部人員銷毀。

賴瑞隆進一步拿出過去內政部與婦聯會的公文往來指出，婦聯會當初以勞軍捐停辦至今25年、年代久遠、相關職員離職無資料可考、過去資料儲存不如現在方便、會址搬遷等理由說明現今查證金流有困難，「這顯然都在欺騙！」

葉俊榮回應，內政部並不清楚被銷毀的資料內容，且處理婦聯會案時主要針對資產、組織轉型，並非檔案處理機關。賴瑞隆表示同意，但仍強調這是一種「態度」問題，一邊談判卻又一邊銷毀資料，給人的觀感不佳。

對於婦聯會前主委辜嚴倬雲，葉俊榮則形容她在判斷事情上反覆，本來答應的事後來又有變數，甚至有些事情無法解釋。他分析，一方面可能家人有介入決策，另一方面部分新聘的常委讓決策更加複雜化，「不過確實組織運作有問題，所以我說過跟這樣團體互動很辛苦」。

民進黨立委賴瑞隆指出過去一年婦聯會騙很大，表示內政部絕對可以「依法處理」，甚至解...
民進黨立委賴瑞隆指出過去一年婦聯會騙很大，表示內政部絕對可以「依法處理」，甚至解散婦聯會。（攝影／廖昱涵）
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葉俊榮的「婦聯會組織複雜說」，其實頻頻出現於今日的答詢中。民進黨立委張宏陸則是不領情批評：「這些大家都知道！」他表示，事態演變至今，內政部可能只有部分責任，但這次事件讓社會民眾無感。張宏陸指出，其實之前眾多立委就頻頻示意內政部不該讓步，應依法辦理。

此外，葉俊榮在面對立委的砲聲隆隆下，唯獨親民黨立委陳怡潔問到：「把婦聯會沒有簽行政契約的帳算在您身上，您覺得公平嗎？」

葉俊榮回應，自己的評價不重要，比較關心到底如何處理才能合乎民眾利益和轉型正義。並指出辜嚴倬雲近期表示願將婦聯會資產全繳國庫但應回饋軍人的聲明是「馬後砲」，他說勞軍捐本來就是取之於社會，應該回饋民眾，言下之意要繳回國庫。

但民進黨立委管碧玲則提醒，依據《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》第25條指出，原權利人對於追回的不當財產在一年內有權利申請回復。因此，相關單位或民眾都可以去追回，管碧玲希望內政部應有相關因應的程序。

葉俊榮今日赴立法院內政委員會進行業務報告，一如預期，遭立委關切婦聯會問題。去年三月起，黨產會本開啟認定婦聯會是否為附隨組織的程序，但到七月則改用婦聯會、內政部、黨產會三方協商簽署行政契約，用八成資產捐國庫、成立公益基金、組織民主化等要求換取婦聯會不受裁罰，卻不斷破局。黨產會最終於今（2018）年二月認定婦聯會為中國國民黨附隨組織。

婦聯會葉俊榮內政部

沃草

沃草希望做一個農夫，提供公民更好的參與時政的平台和工具，在這公民社會的土壤施肥灌溉，讓這個理想的種子在每個人心中萌芽滋長，建立真正的公民社會。

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