親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二廠重啟報告
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
世代對立尋出路
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

高薪又自由？三金司儀暢談配音員甘苦

暗殺、政變、流亡... 南韓總統比慘 朴槿惠請靠邊站

立院院會持續空轉 賴清德無法開會回政院

2018-03-16 11:57聯合報 記者徐偉真╱即時報導

國民黨立委占領主席台。記者徐偉真/攝影
國民黨立委占領主席台。記者徐偉真/攝影
分享
深澳電廠環評過關，國民黨立委不滿民進黨政府能源政策，今天在立法院院會開始前突襲式占領主席台，要求退回環評重審及環保署副署長詹順貴下台；國民黨立委杯葛議事一整個上午，行政院長賴清德大約11點半離開立法院，民進黨團總召柯建銘說，為了避免衝突，今天院會就不開會。

國民黨立委不滿民進黨政府能源政策，擁抱非核家園啟動核二，減煤卻同意蓋一座燃煤電廠，黨團書記長李彥秀今天率領二十幾位黨籍立委，早上八點多占領主席台，藍委手持「詹順貴下台」、「深澳環評退回重審」、「全台放火、全民怒火」等標語，在主席台高喊口號。

上午院會停擺，民進黨團書記長許智傑和李彥秀及國民黨立委王育敏到議場後方協商討論；許智傑表示，國民黨團堅持環評退回重審，以及召開公聽會，而他向國民黨團表示，深澳火力發電廠的設備是超超臨界的基礎，發電排放出來的污染量跟天然氣發電差不多，但國民黨立委沒有接受。

李彥秀表示，前天是台灣環保史上最黑暗的一天，環保署投下關鍵一票贊成燃煤電廠，但環評有嚴重瑕疵，國民黨團要求退回環評，重新審查；國民黨立委曾銘宗說，去年八月行政院前院長林全說重啟核二是最終手段，去年底行政院長賴清德說不考慮重啟核電，再轉核能是最好手段，所以簡單說蔡政府面對台灣缺水缺電，沒有準備好，要用最後手段，結果最後是重啟核二，民進黨只會繼續騙，也拿不出辦法。

國民黨立委江啟臣說，很多人喊「我是人我反核」，那他要喊「我要命，我反煤」；國民黨立委蔣萬安說，政府要送全民一座燃煤電廠，這是何等荒謬，要人民怎麼接受，國民黨立委柯志恩質疑民進黨反核神主牌失色，批2025非核家園根本就是騙選票。

國民黨立委賴士葆說，詹順貴原本是環保人士，當官之後就變成了馬屁官，自願降格成為「經濟部環保科長」，他的良心被狗吃了，應該下台，未來台北市恐怕連101大樓都看不到，這不是大衛魔術，是「清德魔術」、「英文魔術」。

國民黨民進黨環評

相關新聞

陳為廷：若中國願意給簽證 到天安門大喊李明哲無罪

2018-03-16 09:07

周玉蔻響應Me too 爆蔡政府有閣員酒後性騷擾

2018-03-16 09:18

響應「#me too」 前立委自曝被政治人物摳手心

2018-03-16 11:41

將陸「惠台」改「對台」 賴清德：避免中國玩文字遊戲

2018-03-16 09:50

立法院爆男助理性騷擾 受害者遭嗆申訴無用

2018-03-16 09:48

馬英九又來花蓮了！逛夜市吃扁食行程大公開

2018-03-16 09:31

孫大千批新台幣改版為拿掉蔣中正 總統更該做5件事

2018-03-16 09:18

陳師孟質疑馬英九妨礙司法 徐巧芯：為了辦馬而辦馬

2018-03-16 12:21

台中海水採礦案爭議 連勝文：難不成選舉趕業績？

2018-03-16 11:54

扁為陳致中站台？陳菊：相信中監有智慧處理

2018-03-16 11:21

扁申請參加兒子的造勢晚會 中監：謹慎審核中

2018-03-16 10:49

張善政：要開放核食 先討回日不發官方證明的公道

2018-03-16 10:43

立院爆性騷擾 林志嘉：有申訴一定協助

2018-03-16 09:50

陸對台31項措施因應對策 施俊吉中午說明

2018-03-16 09:48

台陸高鐵若銜接 黃智賢：台灣未來會是何等樣貌 ?

2018-03-16 09:41

新台幣將改版？孫大千：蔡英文應先做這5項

2018-03-16 09:29

觀察站／「阿通」回鍋 兩岸談判就通？

2018-03-16 00:18

張小月 將接海基會董事長

2018-03-16 00:15

強化監督檢察官 起訴書擬一審判決後公開

2018-03-15 23:55

批侯友宜抓鄭南榕說法 段宜康：好比法官性騷擾案

2018-03-15 21:18

賴清德：請經濟部分級輔導中小企業 1月內提行動方案

2018-03-15 18:47

續掌兩岸 張小月3月底接海基會董事長

2018-03-15 16:03

陽明大學事件 監院糾正教育部函釋開大門

2018-03-15 15:51

反核食公投 郝龍斌交1萬8750份連署書

2018-03-15 14:15

起訴書也須公開！政院通過草案 強化監督檢察官

2018-03-15 14:12

綠委：杜絕陸資參與政府採購案 忽略資安防護

2018-03-15 13:39

沒看錯 王炳忠憐憫陳為廷：失落的一代小綠衛兵

2018-03-15 13:39

美新國務卿對我友好 外交部對未來台美關係樂觀

2018-03-15 13:13

1小時施政報告像「畢業演說」 陳菊：難道有第13年？

2018-03-15 13:08

影／「要留著處理跟民進黨關係」 柯不同意陳景峻請辭

2018-03-15 12:26

送出1萬8750份連署書　郝龍斌今啟動反核食公投

2018-03-15 12:20

高市國民黨團問可否代訂宜蘭1800元飯店？陳菊：謝謝

2018-03-15 11:56

馬英九穿的KMT帽T換季了！蔣萬安、許淑華秀給你看

2018-03-15 11:30

高市議會國民黨團問是否接府祕書長？陳菊：沒討論

2018-03-15 11:17

砸百萬台灣觀光年曆卻一片空白？立委痛批

2018-03-15 10:56

郝龍斌率守護食安聯盟赴中選會遞交反核食品公投提案書

2018-03-15 10:22

電信代繳遊戲點數 欠費業者不能停話

2018-03-15 09:36

陳菊議會施政報告 韓國瑜坐鎮旁聽

2018-03-15 09:35

送陳為廷去北京面嗆習大大 網友集資幫他買機票

2018-03-15 09:17
看更多

熱門文章

海軍現存唯一戰功艦 恐怕還是保不住？

2018-03-15 23:08

陳為廷：若中國願意給簽證 到天安門大喊李明哲無罪

2018-03-16 09:07

深澳電廠過環評 黃士修稱揭：詹順貴背叛環團的秘密

2018-03-15 14:45

馬英九又來花蓮了！逛夜市吃扁食行程大公開

2018-03-16 09:31

宜蘭人不受這種氣！深澳電廠過關陳金德嗆聲了

2018-03-15 16:27

國防部資規司長陳正棋遭撤換 綠委：傷害執政黨

2018-03-15 13:20

深澳電廠環評通過 北部6縣市全反彈

2018-03-16 00:00

駁深澳陰謀論 詹順貴：不會讓自己這麼困窘

2018-03-16 03:22

沒看錯 王炳忠憐憫陳為廷：失落的一代小綠衛兵

2018-03-15 13:39

孫大千：用鄭南榕自焚案來苛責侯友宜 是不公道的

2018-03-16 08:14

退休中少將領安置顧問差額年耗6億公帑 國防部允諾砍

2018-03-15 13:30

鄭南榕女兒回應侯友宜：迴避面對過去 才是二度傷害

2018-03-15 19:55

深澳電廠環評 詹順貴：個人不支持

2018-03-15 16:02

新聞眼／空汙往北燒 燒向年底選情

2018-03-16 00:32

深澳環評衝擊大 環評委員恐爆辭職潮

2018-03-15 20:56

吳音寧去留 陳吉仲：用白話文說 只有董事長有提案權

2018-03-15 16:39

苗栗縣下屆縣長選情添「柴火」 3徐又加1黃參選

2018-03-15 20:04

影／嚴德發證實 對美軍購提採購F-35

2018-03-15 15:18

周玉蔻響應Me too 爆蔡政府有閣員酒後性騷擾

2018-03-16 09:18

林姿妙不會看公文？國民黨：洪耀福為吳音寧轉移焦點

2018-03-15 13:00

核二重啟 藍解讀柯建銘的一句話：執政就不用再騙？

2018-03-16 07:14

政院定調：將「惠台」改稱「對台」

2018-03-16 00:39

惠台變「對台」 羅智強諷「老虎改成貓、英明佩服」

2018-03-15 15:19

批侯友宜抓鄭南榕說法 段宜康：好比法官性騷擾案

2018-03-15 21:18

核四掰掰 游梓翔：新的扔掉舊的重啓污染的給你

2018-03-16 09:54

深澳闖關有感 劉建國：環團離我們越來越遠

2018-03-15 16:02

詹順貴「個人理念須退位」包正豪：可以辭職明志

2018-03-15 20:40

陽明大學事件 監院糾正教育部函釋開大門

2018-03-15 15:51

深澳電廠模擬竹縣空汙 電廠與學者模擬竟差20倍

2018-03-15 14:40

影／深澳電廠環評過關 新北市環保局長怒：被耍了

2018-03-15 13:58

續掌兩岸 張小月3月底接海基會董事長

2018-03-15 16:03

深澳爭議 黃國昌：不公不義的決定

2018-03-15 17:15

綠營嘉縣長初選結束 張花冠陳明文之爭無和解跡象

2018-03-15 18:05

深澳電廠關鍵一票 詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-16 00:11

冷眼集／非核家園神主牌 用全民健康陪葬？

2018-03-15 14:21

冷眼集／反制陸「軟手」策略 政府須改變思維

2018-03-16 00:47

如何嚇阻中共？ 嚴德發：機動飛彈車全台繞著跑

2018-03-15 13:33

柯文哲對手再添一人 邱文祥3月24日宣布參選

2018-03-16 11:54

孫大千批新台幣改版為拿掉蔣中正 總統更該做5件事

2018-03-16 09:18

影╱吳焜裕：深澳電廠使用超超臨界淨煤技術 可改善空汙

2018-03-15 15:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top