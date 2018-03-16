立院院會持續空轉 賴清德無法開會回政院

2018-03-16 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



國民黨立委占領主席台。記者徐偉真/攝影 分享 facebook 深澳電廠環評過關，國民黨立委不滿民進黨政府能源政策，今天在立法院院會開始前突襲式占領主席台，要求退回環評重審及環保署副署長詹順貴下台；國民黨立委杯葛議事一整個上午，行政院長賴清德大約11點半離開立法院，民進黨團總召柯建銘說，為了避免衝突，今天院會就不開會。

國民黨立委不滿民進黨政府能源政策，擁抱非核家園啟動核二，減煤卻同意蓋一座燃煤電廠，黨團書記長李彥秀今天率領二十幾位黨籍立委，早上八點多占領主席台，藍委手持「詹順貴下台」、「深澳環評退回重審」、「全台放火、全民怒火」等標語，在主席台高喊口號。

上午院會停擺，民進黨團書記長許智傑和李彥秀及國民黨立委王育敏到議場後方協商討論；許智傑表示，國民黨團堅持環評退回重審，以及召開公聽會，而他向國民黨團表示，深澳火力發電廠的設備是超超臨界的基礎，發電排放出來的污染量跟天然氣發電差不多，但國民黨立委沒有接受。

李彥秀表示，前天是台灣環保史上最黑暗的一天，環保署投下關鍵一票贊成燃煤電廠，但環評有嚴重瑕疵，國民黨團要求退回環評，重新審查；國民黨立委曾銘宗說，去年八月行政院前院長林全說重啟核二是最終手段，去年底行政院長賴清德說不考慮重啟核電，再轉核能是最好手段，所以簡單說蔡政府面對台灣缺水缺電，沒有準備好，要用最後手段，結果最後是重啟核二，民進黨只會繼續騙，也拿不出辦法。

國民黨立委江啟臣說，很多人喊「我是人我反核」，那他要喊「我要命，我反煤」；國民黨立委蔣萬安說，政府要送全民一座燃煤電廠，這是何等荒謬，要人民怎麼接受，國民黨立委柯志恩質疑民進黨反核神主牌失色，批2025非核家園根本就是騙選票。

國民黨立委賴士葆說，詹順貴原本是環保人士，當官之後就變成了馬屁官，自願降格成為「經濟部環保科長」，他的良心被狗吃了，應該下台，未來台北市恐怕連101大樓都看不到，這不是大衛魔術，是「清德魔術」、「英文魔術」。