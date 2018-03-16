扁為陳致中站台？陳菊：相信中監有智慧處理

2018-03-16 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



關於保外就醫的前總統陳水扁想為兒子陳致中站台之事，高雄市長陳菊盼中監兼顧情理法智慧處理。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook 前總統陳水扁的兒子陳致中在高雄市前鎮、小港區參選民進黨高雄市議員初選，明（17日）晚間將舉辦「溫暖挺正義」造勢晚會，疑為陳水扁與朋友以Line交流的「新勇哥物語」表明扁會在當晚為陳致中站台，扁家昨天向台中監獄申請，但到今天上午中監尚未回覆。挺扁的高雄市議員鄭新助今天就此在議會質詢高雄市長陳菊，陳菊認為父親為兒子助選，人情之常，在情理法兼顧之下，相信中監會智慧去處理。

「新勇哥物語」日前提到2015年1月6日，法務部前部長羅瑩雪曾在媒體詢問陳水扁能不能替陳致中助選時，羅瑩雪表示考量人情，如果扁幫有意參選立委的兒子陳致中站台，會網開一面。「物語」最後則以「阿扁」角色表示明天晚上一定去站台。

為了陳水扁要為陳致中站台之事，扁家昨天已向中監提出申請，不過今天上午尚未接到中監回覆。

鄭新助今天上午在高市議會的市長施政報告暨質詢時質詢陳菊，要陳菊表明對扁為陳致中的看法。

陳菊說，她對陳水扁都很關心，陳致中2015年本來要參選立委，後來顧全大局退出選局的這一段過程，她完全參與，這次陳致中參選市議員，她樂見民進黨優秀的年輕人參選。

關於扁為陳致中站台之事，陳菊說，希望兼顧情、理、法，台中監獄能處理很適當；父親關心兒子、為兒子助選，人情之常，相信台中監獄會有智慧去處理。