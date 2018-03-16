親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二廠重啟報告
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
世代對立尋出路
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

高薪又自由？三金司儀暢談配音員甘苦

暗殺、政變、流亡... 南韓總統比慘 朴槿惠請靠邊站

扁為陳致中站台？陳菊：相信中監有智慧處理

2018-03-16 11:21聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

關於保外就醫的前總統陳水扁想為兒子陳致中站台之事，高雄市長陳菊盼中監兼顧情理法智...
關於保外就醫的前總統陳水扁想為兒子陳致中站台之事，高雄市長陳菊盼中監兼顧情理法智慧處理。記者楊濡嘉／攝影
分享
前總統陳水扁的兒子陳致中在高雄市前鎮、小港區參選民進黨高雄市議員初選，明（17日）晚間將舉辦「溫暖挺正義」造勢晚會，疑為陳水扁與朋友以Line交流的「新勇哥物語」表明扁會在當晚為陳致中站台，扁家昨天向台中監獄申請，但到今天上午中監尚未回覆。挺扁的高雄市議員鄭新助今天就此在議會質詢高雄市長陳菊，陳菊認為父親為兒子助選，人情之常，在情理法兼顧之下，相信中監會智慧去處理。

「新勇哥物語」日前提到2015年1月6日，法務部前部長羅瑩雪曾在媒體詢問陳水扁能不能替陳致中助選時，羅瑩雪表示考量人情，如果扁幫有意參選立委的兒子陳致中站台，會網開一面。「物語」最後則以「阿扁」角色表示明天晚上一定去站台。

為了陳水扁要為陳致中站台之事，扁家昨天已向中監提出申請，不過今天上午尚未接到中監回覆。

鄭新助今天上午在高市議會的市長施政報告暨質詢時質詢陳菊，要陳菊表明對扁為陳致中的看法。

陳菊說，她對陳水扁都很關心，陳致中2015年本來要參選立委，後來顧全大局退出選局的這一段過程，她完全參與，這次陳致中參選市議員，她樂見民進黨優秀的年輕人參選。

關於扁為陳致中站台之事，陳菊說，希望兼顧情、理、法，台中監獄能處理很適當；父親關心兒子、為兒子助選，人情之常，相信台中監獄會有智慧去處理。

陳致中陳菊陳水扁

相關新聞

陳為廷：若中國願意給簽證 到天安門大喊李明哲無罪

2018-03-16 09:07

周玉蔻響應Me too 爆蔡政府有閣員酒後性騷擾

2018-03-16 09:18

響應「#me too」 前立委自曝被政治人物摳手心

2018-03-16 11:41

將陸「惠台」改「對台」 賴清德：避免中國玩文字遊戲

2018-03-16 09:50

立法院爆男助理性騷擾 受害者遭嗆申訴無用

2018-03-16 09:48

馬英九又來花蓮了！逛夜市吃扁食行程大公開

2018-03-16 09:31

孫大千批新台幣改版為拿掉蔣中正 總統更該做5件事

2018-03-16 09:18

陳師孟質疑馬英九妨礙司法 徐巧芯：為了辦馬而辦馬

2018-03-16 12:21

立院院會持續空轉 賴清德無法開會回政院

2018-03-16 11:57

台中海水採礦案爭議 連勝文：難不成選舉趕業績？

2018-03-16 11:54

扁申請參加兒子的造勢晚會 中監：謹慎審核中

2018-03-16 10:49

張善政：要開放核食 先討回日不發官方證明的公道

2018-03-16 10:43

立院爆性騷擾 林志嘉：有申訴一定協助

2018-03-16 09:50

陸對台31項措施因應對策 施俊吉中午說明

2018-03-16 09:48

台陸高鐵若銜接 黃智賢：台灣未來會是何等樣貌 ?

2018-03-16 09:41

新台幣將改版？孫大千：蔡英文應先做這5項

2018-03-16 09:29

觀察站／「阿通」回鍋 兩岸談判就通？

2018-03-16 00:18

張小月 將接海基會董事長

2018-03-16 00:15

強化監督檢察官 起訴書擬一審判決後公開

2018-03-15 23:55

批侯友宜抓鄭南榕說法 段宜康：好比法官性騷擾案

2018-03-15 21:18

賴清德：請經濟部分級輔導中小企業 1月內提行動方案

2018-03-15 18:47

續掌兩岸 張小月3月底接海基會董事長

2018-03-15 16:03

陽明大學事件 監院糾正教育部函釋開大門

2018-03-15 15:51

反核食公投 郝龍斌交1萬8750份連署書

2018-03-15 14:15

起訴書也須公開！政院通過草案 強化監督檢察官

2018-03-15 14:12

綠委：杜絕陸資參與政府採購案 忽略資安防護

2018-03-15 13:39

沒看錯 王炳忠憐憫陳為廷：失落的一代小綠衛兵

2018-03-15 13:39

美新國務卿對我友好 外交部對未來台美關係樂觀

2018-03-15 13:13

1小時施政報告像「畢業演說」 陳菊：難道有第13年？

2018-03-15 13:08

影／「要留著處理跟民進黨關係」 柯不同意陳景峻請辭

2018-03-15 12:26

送出1萬8750份連署書　郝龍斌今啟動反核食公投

2018-03-15 12:20

高市國民黨團問可否代訂宜蘭1800元飯店？陳菊：謝謝

2018-03-15 11:56

馬英九穿的KMT帽T換季了！蔣萬安、許淑華秀給你看

2018-03-15 11:30

高市議會國民黨團問是否接府祕書長？陳菊：沒討論

2018-03-15 11:17

砸百萬台灣觀光年曆卻一片空白？立委痛批

2018-03-15 10:56

郝龍斌率守護食安聯盟赴中選會遞交反核食品公投提案書

2018-03-15 10:22

電信代繳遊戲點數 欠費業者不能停話

2018-03-15 09:36

陳菊議會施政報告 韓國瑜坐鎮旁聽

2018-03-15 09:35

送陳為廷去北京面嗆習大大 網友集資幫他買機票

2018-03-15 09:17
看更多

熱門文章

海軍現存唯一戰功艦 恐怕還是保不住？

2018-03-15 23:08

陳為廷：若中國願意給簽證 到天安門大喊李明哲無罪

2018-03-16 09:07

深澳電廠過環評 黃士修稱揭：詹順貴背叛環團的秘密

2018-03-15 14:45

馬英九又來花蓮了！逛夜市吃扁食行程大公開

2018-03-16 09:31

宜蘭人不受這種氣！深澳電廠過關陳金德嗆聲了

2018-03-15 16:27

國防部資規司長陳正棋遭撤換 綠委：傷害執政黨

2018-03-15 13:20

深澳電廠環評通過 北部6縣市全反彈

2018-03-16 00:00

駁深澳陰謀論 詹順貴：不會讓自己這麼困窘

2018-03-16 03:22

沒看錯 王炳忠憐憫陳為廷：失落的一代小綠衛兵

2018-03-15 13:39

孫大千：用鄭南榕自焚案來苛責侯友宜 是不公道的

2018-03-16 08:14

退休中少將領安置顧問差額年耗6億公帑 國防部允諾砍

2018-03-15 13:30

鄭南榕女兒回應侯友宜：迴避面對過去 才是二度傷害

2018-03-15 19:55

深澳電廠環評 詹順貴：個人不支持

2018-03-15 16:02

新聞眼／空汙往北燒 燒向年底選情

2018-03-16 00:32

深澳環評衝擊大 環評委員恐爆辭職潮

2018-03-15 20:56

吳音寧去留 陳吉仲：用白話文說 只有董事長有提案權

2018-03-15 16:39

苗栗縣下屆縣長選情添「柴火」 3徐又加1黃參選

2018-03-15 20:04

影／嚴德發證實 對美軍購提採購F-35

2018-03-15 15:18

周玉蔻響應Me too 爆蔡政府有閣員酒後性騷擾

2018-03-16 09:18

林姿妙不會看公文？國民黨：洪耀福為吳音寧轉移焦點

2018-03-15 13:00

核二重啟 藍解讀柯建銘的一句話：執政就不用再騙？

2018-03-16 07:14

政院定調：將「惠台」改稱「對台」

2018-03-16 00:39

惠台變「對台」 羅智強諷「老虎改成貓、英明佩服」

2018-03-15 15:19

批侯友宜抓鄭南榕說法 段宜康：好比法官性騷擾案

2018-03-15 21:18

核四掰掰 游梓翔：新的扔掉舊的重啓污染的給你

2018-03-16 09:54

深澳闖關有感 劉建國：環團離我們越來越遠

2018-03-15 16:02

詹順貴「個人理念須退位」包正豪：可以辭職明志

2018-03-15 20:40

陽明大學事件 監院糾正教育部函釋開大門

2018-03-15 15:51

深澳電廠模擬竹縣空汙 電廠與學者模擬竟差20倍

2018-03-15 14:40

影／深澳電廠環評過關 新北市環保局長怒：被耍了

2018-03-15 13:58

續掌兩岸 張小月3月底接海基會董事長

2018-03-15 16:03

深澳爭議 黃國昌：不公不義的決定

2018-03-15 17:15

綠營嘉縣長初選結束 張花冠陳明文之爭無和解跡象

2018-03-15 18:05

深澳電廠關鍵一票 詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-16 00:11

冷眼集／非核家園神主牌 用全民健康陪葬？

2018-03-15 14:21

冷眼集／反制陸「軟手」策略 政府須改變思維

2018-03-16 00:47

如何嚇阻中共？ 嚴德發：機動飛彈車全台繞著跑

2018-03-15 13:33

柯文哲對手再添一人 邱文祥3月24日宣布參選

2018-03-16 11:54

孫大千批新台幣改版為拿掉蔣中正 總統更該做5件事

2018-03-16 09:18

影╱吳焜裕：深澳電廠使用超超臨界淨煤技術 可改善空汙

2018-03-15 15:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top