扁申請參加兒子的造勢晚會 中監：謹慎審核中

2018-03-16 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



前總統陳水扁的兒子陳致中投入高雄市議員選舉，扁要參加兒子明天晚上的造勢晚會，已向台中監獄提出申請。中監副典獄長李進國今天上午表示，昨天傍晚下班前，已收到扁的申請書，並有醫療評估、及維安計劃，由中監謹慎審核中。