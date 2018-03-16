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張善政：要開放核食 先討回日不發官方證明的公道

2018-03-16 10:43聯合報 記者黃國樑陳熙文彭宣雅╱即時報導

行政院前院長張善政今天在臉書上說，蔡英文政府要開放日本核災區食品進口？！請先幫忙討回國家公道好嗎？

他說，近日社會持續關注政府是否將開放日本核食進口問題，勾起他在任政院職務時對此事的一絲回憶，希望政府此時能夠幫國家討回一點公道。

他表示，2011年日本 311大地震，福島核電廠輻射外洩，我國政府隨即禁止福島等五縣食品進口，其他地區則需逐批檢驗輻射殘留值。2015年5月起，並進一步要求檢附「官方產地證明」，以避免有核災五縣的食品藉偽造產地標籤魚目混珠進口到我國。

他說，當時我們要求日本提供食品的「官方產地證明」乃是比照南韓作法。但是沒料到日本可能是礙於對岸壓力，不肯跟我們有太正式的官方接觸（包括核發官方文件），因此對我們「官方證明」的要求不理不睬。我方只得權宜，把「官方證明」擴大解釋為「產業公協會」的證明也可以算數。

張善政說，當時心裡真的不是滋味！所幸依據目前行政院官網資料說明：「迄今，共計檢驗9萬4仟餘批進口之日本食品，全部符合輻射標準；其中只有216件檢出微量輻射，但皆符合日本及我國標準。」所以民眾食的安全並未受到實質影響，但是負責邊境食品管制的政府同仁卻是因此加倍辛苦！

他表示，現在蔡政府既然有開放核災區食品進口的可能，對日談判籌碼應該是優於馬政府。蔡政府啊！趕緊先督促日本政府把我們當作一個至少等同南韓的正式國家，不要繼續迴避核發給我們進口的食品「真正的」官方證明好嗎？還給我們這樣一個對日友善的國家一個公道吧！

張善政。聯合報系資料照／記者鄭清元攝影
張善政。聯合報系資料照／記者鄭清元攝影
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輻射核災福島

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