立院爆性騷擾 林志嘉：有申訴一定協助

2018-03-16 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



有關媒體報導立法院有國會助理受到性騷擾，對此林志嘉秘書長表示，立法院設有性騷擾防治申訴管道，在接獲員工申訴後，由性騷擾申訴調查處理委員會進行相關的調查處置。林志嘉說，我們反對任何性騷擾的違法行為，立法院任何員工如果面臨性騷擾，請一定要勇於提出申訴，杜絕所有不法的行為。

另外，由於國會助理是由立法委員所雇用，有關違反「性騷擾防治法」相關的行為，應由委員接受申訴，並應於受理後進行調查，並依法處理。林志嘉表示，立法院願意提供相關的協助，讓每個立法院員工及國會助理都遠離性騷擾的侵犯。