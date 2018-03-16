立法院爆男助理性騷擾 受害者遭嗆申訴無用

2018-03-16 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



立法院爆出立委助理性騷擾案件。聯合報系資料照 分享 facebook 立法院爆出立委助理性騷擾案件，多個民間團體昨成立「#Metoo」支持網路及申訴性騷擾防治專線，台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎記者會上爆料，立法院也有Ｈ男助理性騷擾其他助理，受害者至少6人，已有2人因此離職，即便向涉案助理的立委老闆反映此事，但加害人並未受到懲罰。

黃怡翎轉述被害人指控，稱H男不但曾強親臉頰、還有一位B女被摟腰，甚至被害C女曾當面嗆聲要找對方老闆申訴，結果卻遭反嗆「妳去申訴啊！反正我老闆業務、陳情都是我在處理」。

民進黨婦女部主任蔡宛芬昨也在臉書自爆，2年前曾被某「公衛大老」開口邀她「2個人」泡溫泉，她鼓起勇氣拒絕。