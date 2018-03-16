陸對台31項措施因應對策 施俊吉中午說明

2018-03-16 09:48 中央社 台北16日電



行政院將於今天中午12時30分舉行中國大陸對台31項措施因應對策記者會，由行政院副院長施俊吉說明對策。

中國國務院台灣事務辦公室在2月28日的例行記者會主動宣布31項惠台措施，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國大陸發展。

行政院針對31項對台措施成立小組，由施俊吉召集相關部會，針對可能產生的影響，提出因應措施。