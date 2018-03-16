台陸高鐵若銜接 黃智賢：台灣未來會是何等樣貌 ?

2018-03-16 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



民進黨台南市長參選人黃偉哲妹妹、名嘴黃智賢在臉書貼文表示，台灣高鐵每公里搭乘費用，是大陸的兩倍，不論速度、技術還是票價，都超越台灣，想想看，如果台北可以連接大陸的高鐵，如果台灣跟大陸可以完整連結。那台灣的未來，會是何等樣貌？但台獨當政，怎能允許這樣的一天？

黃智賢貼文指出，賴清德定調，要把大陸”惠台”31項政策，統一口徑稱為”對台”31項。

改一個字，就讓台獨們，睡得著覺了嗎？不。所以還嚴令，公共工程，禁止有陸資介入。

那當然，自己的金主，都不夠吃了。可是，有許多技術，現在已經只有大陸有。

她說，那怎麼辦？管他的。學者教師，要小心觸法。什麼？現有的法律不夠用？沒辦法罰？怕什麼!立法院可以隨時立出新的法來懲戒人民。整得你死去活來。但，台獨可以為所欲為的時間，真的不多了。

她指出，夜問打權這個禮拜，講杭州。講杭州的歷史，文化。杭州的遠見與勇氣。杭州的科技與創意。講杭州利用舉辦G20，把杭州從浙江的杭州，變成世界的杭州。杭州，當然是我們的杭州。

貼文表示，沒有便捷的交通，杭州可以是今天的杭州嗎？北京到杭州1329公里，搭飛機是2小時。現在搭高鐵，只要花5小時，票價台幣2530元。一公里只要1.9元。4月10日以後，復興號更只要4小時23分。

她說，台北到高雄是360公里，要花2小時，票價1490元。一公里是4.1元。台灣高鐵的票價，是大陸的兩倍。不管是速度還是票價，大陸高鐵都吊打台灣高鐵。更別說，台灣高鐵完全沒有自有技術，大陸卻後發先至，發展自己的高鐵技術。