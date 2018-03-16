馬英九又來花蓮了！逛夜市吃扁食行程大公開

2018-03-16 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



前總統馬英九本月初造訪花蓮太魯閣國家公園推銷花蓮觀光，今天將二訪花蓮。圖／資料照片 分享 facebook 馬英九又來囉！繼3月初到花蓮推銷觀光後，前總統馬英九今天再度造訪花蓮，晚上8時30分將到東大門夜市嘗美食，熱愛運動的他明天還將起個大早，赴太平洋公園參加「環抱幸福、健康齊步走」花蓮健走活動。

馬英九在短短2個星期內二訪花蓮，這次同樣安排2天1夜的小旅行，除了受邀參加健走活動，逛夜市，還規畫品嘗在地知名小吃液香扁食、參觀花蓮松園別館和市區金三角商店街，從行程安排上，可看出他努力行銷花蓮觀光的用心。

強震重創花蓮觀光，各景點、商店街蕭條，旅宿業者喊苦。為了搶救花蓮觀光，馬英九本月3、4日到花蓮「趴趴走」，以行動推銷花蓮之美，且事先在臉書預告行程，所到之處受到民眾簇擁，攤商生意跟著好轉。

當時他走訪太魯閣國家公園、美崙山、文創園區、七星潭風景區、東大門夜市、太平洋燈會等地，每到一個地方都引起旋風，民眾爭相要求握手、合照，馬英九個個來者不拒，東大門夜市攤商露出久違的笑容說，「地震後，第一次看到這麼多的人潮」。

馬英九花蓮行程如下：

03/16（五）行程

20:30 花蓮東大門夜市/東大門夜市

03/17（六）行程

07:30 「環抱幸福 健康齊步走」花蓮健走活動/花蓮太平洋公園曙光廣場

10:40 參觀花蓮松園別館/花蓮市水源路26號

11:45 品嚐液香扁食/花蓮市信義街42號