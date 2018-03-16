新台幣將改版？孫大千：蔡英文應先做這5項

2018-03-16 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



為推動轉型正義、去蔣化，外傳央行進行新台幣改版。台北市長擬參選人、前立委孫大千上午在臉書表示，政府的資源和時間是有限的，從民進黨施政目標的優先次序，可以明顯地看出執政黨真正在意的議題是什麼？也可以讓所有美麗的政治謊言無所遁形。

孫大千說，央行恐怕也擋不住「轉型正義」大帽子，準備要忍痛砸下500億，再投入6年的時間，為了拿掉蔣中正，推動新台幣的改版。

孫大千表示，如果他是蔡英文總統，下面的五項工作，恐怕更值得付出500億的龐大預算，和6年的寶貴光陰來優先完成：

第一，全面提高生育率。「少子化」的問題已經成為重大的國安危機，衝擊到年金制度，教育體系，以及社會福利等各層面。500億的經費，可以增設足夠的公托和公幼，讓每一位新生嬰兒都可以確定享有公托及公幼的保障名額，徹底解決年輕父母的困擾。

第二，將基本工資一次調升至三萬元。政府遲遲不願下定決心，主要是擔心中小企業及服務業無力承受調整後的薪資負擔。500億的經費，應該可以支應政府針對弱勢產業提供租稅優惠及獎勵措施，終結台灣現今的「低薪族」、「月光族」、「窮忙族」的悲慘命運。

第三，針對全國線上工作的勞工朋友，免費提供第二技能的教育訓練。全球生產模式的變革，將會不可避免的限縮勞工朋友的工作機會和空間。500億的經費和6年的時間，相信可以協助台灣的勞工朋友，具備不可取代的生產技術能力。

第四，強化教育體系，提升國家競爭力。台灣教育制度正面臨嚴重的供需失衡的狀況，研究經費及師資待遇亦有待改善。若能得到500億的經費挹注，對於台灣人力資源的充值，絕對可以扮演關鍵的助力。