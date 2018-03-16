核二重啟 藍解讀柯建銘的一句話：執政就不用再騙？

2018-03-16 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



昨專案報告會前，國民黨立委聚集吶喊「沒有道歉、沒有重啟」。記者林良齊／攝影 分享 facebook 原能會昨就「核二廠2號機大修機組再運轉之安全管制」，到立院專案報告。民進黨團總召柯建銘出席時說「時空環境不一樣了」。對此，國民黨發言人洪孟楷解讀，時空環境不同所以重啟核二，白話解釋「民進黨執政就不用再騙了」？

洪孟楷在臉書表示，立院昨討論重啟核二廠2號機，這是民進黨政府上任後又一次的髮夾彎，不僅是違背之前在野時宣稱「台灣不缺電」，更是打臉非核家園口號，而民進黨團總召硬凹「時空環境不同」，但最大的不同就是執政黨從國民黨變民進黨，所以柯總召的話白話解釋就是「現在民進黨執政就不用再騙了」，大力重啟核電吧！

洪孟楷說，時間是檢視政治人物最好的工具，當初民進黨在野時對於台灣能源政策的口誅筆伐，對於台電公司的不斷汙名，在在都讓國會變成無法理性討論的場合，如今換了位子就換了腦袋，現在重啟核二廠，不過短短不到5年時間，民進黨的過去主張薄弱到完全禁不起檢驗。

洪孟楷表示，其實與其瞎扯時空環境不同，柯總召與民進黨立委的髮夾彎不斷說明了民進黨執政就不用再騙，現在的自己不斷打臉過去，「騙很大」其實一直都相同！為何民進黨執政後，天天讓民眾有在過愚人節的感覺呢？