觀察站／「阿通」回鍋 兩岸談判就通？

2018-03-16 00:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



陳明通。 報系資料照 分享 facebook

準陸委會主委陳明通在台大主持的「兩岸談判」研究團隊認為，台灣民眾在諸多政治人物中，最信任蔡英文與北京進行政治談判，兩岸政治談判極可能在蔡英文手中有所突破。

陳明通在學術界沈潛十年後，即將於19日回任陸委會主委，由陳教授轉身為陳主委，蔡總統是否有賦予他特殊的任務？陳主委是否會將「陳教授」的研究轉化為政策？

在蔡英文當選總統之前，台灣大學中國大陸研究中心就已成立「兩岸談判」研究團隊，由研究中心主任陳明通擔任團隊召集人，主要從談判賽局博弈理論研究兩岸關係，包括陸委會副主委邱垂正、台大國發所教授周繼祥、中央警察大學公共安全學系教授董立文、中研院政治學研究所所長林繼文等人，都是團隊成員。

陳明通2008年卸任陸委會主委回台大任教後，除了赴大陸扮演「紅綠」溝通角色之外，他也定期做兩岸政治談判的民調，有三次的對比民調發現，台灣民眾在諸多政治人物中，最信任蔡英文與北京進行政治談判，且對蔡的信任度是前總統馬英九的兩倍，因此，民進黨執政不表示兩岸政治談判完全不可能，研究團隊認為，兩岸政治談判極可能在蔡英文手中有所突破。

陳明通領導的研究團隊認為，就我方而言，政治議題的談判為的是換得兩岸的和平相處與台灣的長治久安；但就北京而言，政治談判的最高目標在於「和平統一」，即使一時之間無法達成統一的目標，至少也能達到一種統一前的特殊政治安排，迫使台灣逐漸走向統一的道路。

民進黨2016年重返執政後，陳明通就曾表示，如果北京認為一直要到2024年國民黨才有可能執政，甚或從此回不來了，則北京會直接面對民進黨政府，軟硬兼施要求蔡英文進行政治談判，一次解決所謂的「台灣問題」。

陳明通也認為，「九二共識」一方面看來是困境，但另一方面，兩岸無法進入真正的政治談判前，具有「放在那裡、各取所需」用途。兩岸政府若能意識到只因為「九二共識」而造成雙方溝通陷入僵局，且可能相互傷害時，就是兩岸談判的契機。

至於陳主委是否會將陳教授的研究落實為政策？陳明通表示，上任後，就沒有個人恣意而為的空間了，過去的研究可供參考，角色必須要清楚，在政策上，政府團隊會有整體的判斷。