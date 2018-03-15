批侯友宜抓鄭南榕說法 段宜康：好比法官性騷擾案

2018-03-15 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



前新北市副市長侯友宜自宣布參選新北市長後，受到各界矚目。日前媒體專訪侯講述當年他帶隊抓鄭南榕，侯友宜形容是「不完全成功的救援」。對此，民進黨立委段宜康在臉書表示，說法靈感應來自法官性騷擾案，「目的不是為了性騷擾，只是不完全成功的婚外情」。

段宜康臉書全文：

侯友宜說他帶隊去抓鄭南榕，目的是為了救人；但結果是「不完全成功的救援」。

這種説法的靈感，應該來自法官性騷擾案，「目的不是為了性騷擾，只是不完全成功的婚外情」。

鄭南榕案發生時，我還在當兵。簡單用兩句話講當年的慘劇原因：