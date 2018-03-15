性騷案法官改輕罰 包正豪：誰能看得起法官？

2018-03-15 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



前法官涉嫌性騷擾偷親女助理，原被判免職，卻在職務法庭改判罰一年薪水，淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪表示，司法改革的呼聲，震天價響，但除了大拜拜式的會議外，真不知道改革了什麼。 圖／截自包正豪臉書 分享 facebook

前法官涉嫌性騷擾偷親女助理，原被判免職，卻在職務法庭改判罰一年薪水。受命法官陳志祥接受媒體專訪時，說明他不認為這是性騷擾，還強調這是男女雙方的試探過程，「只有言行不當，又不是通姦事證明確」。淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪表示，司法改革的呼聲，震天價響，但除了大拜拜式的會議外，真不知道改革了什麼。

包正豪說，法律是最低的道德標準，這個法官用他的「心證」重寫性騷擾的定義「強吻之後，要求進一步被拒絕，不再繼續」，這個叫做「男女交往之間的『試探』」，不是「性騷擾」。

包正豪說，我們經常譏笑恐龍法官，是因為法官判決不符社會輿論期待。有些譏笑，被法界認為是民粹，實在是因為現行法律的規定就是那樣，不能枉法裁判，這種我們應該要推動修法，而不是譏笑恐龍。但今天這個判決是不折不扣的「恐龍」，因為性騷擾應該是被騷擾人感到不舒服/不願意的行為，不是這位法官所言的「試探」。這種出乎常理過多的心證，甚至不禁讓人懷疑是包庇同僚，乃至於有貪腐收賄的可能。

包正豪質疑，如果這樣的心證可以被司法界、被社會接受，陳為廷的摸乳行為怎麼能夠被判性騷擾，他也沒有再多做什麼啊！「陳為廷真倒楣，經常被嘲笑。他只是沒有遇到這位法官而已」。如果他遇到這位「傑出」的法官，他也只是試探對方有無發生進一步關係的行為而已。

包正豪也嘆，這樣誰能接受，誰能看得起法官。皇后的貞操不容置疑，但是如果法官本身就是出來賣的，我們還不能質疑，還要被當成民粹嗎？軍法可以廢；公教退休金可以砍；法律可以溯及既往；那「法官終身職」和「獨立審判」保護機制，應該可以廢棄。「我們幹嘛納稅養這種貨色呢！」