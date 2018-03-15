台日漁業委員會 台盼談八重山水域問題

2018-03-15 20:07 中央社 台北15日電



台日漁業委員會今天在台北舉行「會前會」，主要討論台日漁業協議適用海域的漁船作業規則，明天將進入正式會議，由雙方漁業官員主談，台灣將提出八重山水域等議題，盼與日方協商。

不具名外交官員表示，台日漁業會員會今天舉行預備會議與專家會議，明天進行正式會議。

漁業署長黃鴻燕受訪表示，今天進行「會前會」，主要議題以台日漁業協議水域的作業規則為主，做技術層面的討論。台日漁業協議簽訂後，每年都會做檢討，雙方交換意見，會議與會人士包括台日雙方漁業、外交、海巡單位，以及漁民代表。

黃鴻燕說，明天進入正式會議，將由他與日本水產廳官員擔任台日雙方的主談人。會中雙方將針對執法問題交換意見，討論如何改善相關措施，以避免具爭議性的做法。

此外，黃鴻燕也說，八重山水域等台日重疊水域問題，明天將於會中提出，希望能與日方進行協商。

日前發生蘇澳籍東半球28號漁船遭日本公務船緊追事件，使這次台日漁業會議格外受到關注。

漁業署6日表示，東半球28號漁船3、4日遭日本公務船緊追，外交部已向日本抗議執法過當。經農委會調查，這艘漁船有未事先申請即在台日協議海域內捕魚、娛樂漁船超出水域等2項違規。

此外，漁業署多次表示，北緯27度以北，以及八重山群島以南的台日重疊水域，已在歷次的台日漁業委員會上向日方表達應儘速達成協商安排。漁業署將持續透過外交管道，向日方要求儘速協商，以免因漁船作業衍生執法糾紛，影響台日友好關係。

台日雙方於2013年4月10日簽署台日漁業協議，並設置台日漁業委員會，會議輪流在台北與東京召開。外交部指出，至今已舉行過6次會議，是台日漁業合作的重要溝通平台。