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鄭南榕女兒回應侯友宜：迴避面對過去 才是二度傷害

2018-03-15 19:55聯合報 記者林河名╱即時報導

新北市前副市長侯友宜（中）。記者曾增勳／攝影
新北市前副市長侯友宜（中）。記者曾增勳／攝影
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爭取代表國民黨參選新北市長的新北市前副市長侯友宜，接受媒體專訪談及鄭南榕自焚案。鄭南榕基金會今天傍晚發出新聞稿表示，侯友宜最應當受到批判的是，將鄭南榕的家屬牽扯進來；侯友宜為了選舉而做明顯規避責任的發言，雖不意外卻令人深感遺憾。

1989年，侯友宜時任中山分局刑事組組長，曾參與圍捕鄭南榕行動。侯友宜今天在媒體專訪中談到鄭南榕案表示，當年警方任務除了依法拘提，更重要的是「救人」，沒想到鄭南榕死意堅決，「但鄭的女兒鄭竹梅等人救出，當場也謝謝警消救命之恩」，他認為這是一場「不完全成功的救援」。

鄭南榕基金會新聞稿表示，鄭竹梅以殉道者家屬的身分回應侯友宜：「迴避面對過去，才是二度傷害。」鄭竹梅說，作為民選首長候選人的政治人物，如何看待過去，應詳細說明其理念並由現在的選民檢視。鄭竹梅並強調，「請勿以家屬為藉口，而避而不談。台灣歷史還有太多含糊未清、似是而非之處。我們應要求政治人物清楚表達其理念，以讓選民判斷。」

鄭南榕基金會在新聞稿中表示，1989年1月，當鄭南榕收到高檢處（台灣高檢署的前身）指控涉嫌叛亂的傳票，他公開表示「國民黨抓不到我的人，只抓得到我的屍體」，正是對當年國家機器的保守勢力展現堅定的意志，為了捍衛言論自由，做出強烈而鮮明的表達，「侯友宜先生身為該案執行者之一，應當收到如此清楚的訊息」。

對於媒體報導，侯友宜稱1989年4月7日乃「奉各級長官命令辦事」、「依法拘提」，鄭南榕基金會表示，「僅舉一例，侯先生的說法便不攻自破」。

鄭南榕基金會指出，德國前納粹黨親衛隊（SS）成員葛洛因（Oskar Groening）因涉入奧斯威辛集中營種族屠殺，儘管從未親手殺人，但在2015年，其94歲時，仍被裁定協助謀殺30萬人罪名成立，判刑4年。

鄭南榕基金會強調，侯友宜既然參選地方行政首長，不僅要接受選民的道德標準檢驗，選民更須以普世的價值觀來檢視候選人今昔的言行，「侯友宜先生是否適任新北市長一職，可交付選民公斷」。

鄭南榕基金會提到，在媒體專訪中，侯友宜也提及警方的任務除了依法拘提，更重要的是「救人」，甚至說這是一場「不完全成功的救援」，「侯先生的說法，若非有意誤導，就是刻意扭曲」。

鄭南榕基金會引用「自由時代」第272期文章表示，在當年4月7日強行攻入「自由時代」雜誌社之前，雜誌社的電話遭監聽已是司空見慣，然而「警方早在一個月前，於雜誌社的樓上（四樓），即部署監視的特務。甚且，4月7日當天，雜誌社8線電話全部被控制無法撥出，就是要完全切斷對外求救與求援的管道，然後再以不符比例、絕對優勢的國家暴力一舉毀滅這家被孤立的雜誌社。」並且，據雜誌社同仁口述，當時事發後消防人員的「消極」救援，亦險些傷及無辜。

該基金會表示，當年警消的種種作為和部分媒體的刻意扭曲，對比侯友宜現在聲稱要「救人」，難免顯得矯情，企圖粉飾太平，自可能引來更大一波的質疑聲浪。

鄭南榕侯友宜

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