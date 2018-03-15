賴清德：請經濟部分級輔導中小企業 1月內提行動方案

2018-03-15 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德今天下午主持「加速投資台灣專案會議」。針對「中小企業發展面臨問題與因應對策」，賴清德表示，台灣正邁向數位經濟時代，如何協助中小企業轉型升級、強化智慧科技應用與跨領域創新，提升競爭力及創新力，刻不容緩；考量國內中小企業約有140萬家，涵蓋行業範圍相當廣泛，且員工人數5人以下的微型企業占比超過7成，請經濟部採分級輔導，並於一個月內提出行動方案。

這項「加速投資台灣專案會議」，是為解決影響產業發展的關鍵問題，排除投資障礙與吸引企業投資台灣，進而促進國家經濟成長。今天召開第9次會議，由經濟部、交通部與國發會分別就「中小企業發展面臨問題與因應對策」、「軌道產業興建及維修關鍵績效指標」與「法規鬆綁成果及效益」等議題報告。

針對交通部「軌道產業興建及維修關鍵績效指標」報告，賴清德表示，前瞻基礎建設共推動38項軌道計畫，加計台鐵購車計畫總經費達1兆518億元；政府在大力推動軌道建設的同時，有必要同步思考建立自主軌道系統技術能力及軌道產業發展等課題。

有關推動軌道產業發展策略，賴清德指示，在「軌道產業推動會報」方面，請交通部負責盤點軌道系統興建及維修需求，解決涉及軌道產業供需課題；經濟部負責協助軌道產業有關產品標準建立、技術研發資源投入及量產；也請工程會負責提供軌道機電系統採購所涉資格及規格問題的解決方案，研議擴大國內廠商參與標案的可行作法或機制。

另外，在提升維修零組件國產化比例方面，賴清德也請交通部督促各軌道營運單位辦理商機說明會，以促進供需媒合。

賴清德進一步指出，產業發展亟須領頭羊帶動下游廠商形成產業鏈，請經濟部鼓勵中鋼公司積極參與軌道系統機電設備及車輛標案，以帶動國內軌道產業整體發展。

在「法規鬆綁成果及效益」方面，賴清德也請各部會持續根據人民與企業需求，積極興利除弊，檢討並鬆綁阻礙經濟發展的法規及函釋，務實解決企業投資障礙，優化我國整體投資環境。