親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二廠重啟報告
藍綠各黨拚選戰
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

影╱玉山下雪了！氣象局：明清晨仍有機會下雪

日食品管制遭疑鬆綁 林聰賢：國際標準能抗拒嗎

2018-03-15 18:06中央社 台北15日電

藍委質疑為加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），可能會解禁日本核災區食品。農委會主委林聰賢說，國際標準「可以抗拒嗎？」他也是消費者，「自己不吃的，不會給民眾吃。」

立法院經濟委員會今天召開會議，審查行政院函請審議「農藥管理法第十條及第五十九條條文修正草案」及立委所提相關條文修正草案，詢答時，林聰賢做出以上表示。

農委會防檢局局長馮海東說明，相關修法是為了加入CPTPP，要讓申請核准登記的新農藥檢附相關資料的保護期跟國際接軌，將現況8年的保護期修改為10年（全新有效成分）、7年（使用新有效成分變更劑型）、4年（成品農藥新增用途）3種年期。

國民黨籍立委王惠美質詢是否會因此解禁日本「核食」。林聰賢回應，他不同意以「核食」用詞談此事，且「哪有別人不吃，我們吃」的道理。

林聰賢說，福島縣部分，絕對不同意，他也是消費者，「自己不吃的，不會給民眾吃。」

王惠美質詢日本核災區食品開放的時程，林聰賢則說，這不是他的權責能回答的，但若是受輻射污染、國際列為高風險管制的「核災食品」，他絕對會捍衛到底，不讓其進口。

王惠美追問，會否因為高層的意願，犧牲國人和農民的權利。林聰賢說，「我相信我們的高層不會這麼笨。」

王惠美並提到，未來日本支持台灣加入CPTPP的過程中，條件若是核災區食品解禁，農委會要如何因應。林聰賢說，這要跟國際談判、跟國際接軌，也就是要平等互惠、合理。

林聰賢也反問，「如果是國際標準，大家都接受，你可以抗拒嗎？」

王惠美主張，疑慮沒解除時，林聰賢要像剛剛答覆時所說的，不要為了貿易，把台灣人的健康出賣掉。她並提醒，台灣恐怕沒有日本擁有那麼多的經濟跟政治籌碼，加入國際貿易組織時，如何確保特定農產品的保護策略仍待加強。

2011年3月11日，日本發生大地震導致福島核電廠發生輻射外洩事故，台灣當年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣食品進口。

林聰賢核災食品福島

相關新聞

續掌兩岸 張小月3月底接海基會董事長

2018-03-15 16:03

陽明大學事件 監院糾正教育部函釋開大門

2018-03-15 15:51

面對惠台只能警告加正名 游梓翔：我方無計可施

2018-03-15 15:43

惠台變「對台」 羅智強諷「老虎改成貓、英明佩服」

2018-03-15 15:19

性騷案法官輕判惹議 蔡總統也說話了

2018-03-15 14:41

反核食公投 郝龍斌交1萬8750份連署書

2018-03-15 14:15

起訴書也須公開！政院通過草案 強化監督檢察官

2018-03-15 14:12

綠委：杜絕陸資參與政府採購案 忽略資安防護

2018-03-15 13:39

政府採購涉國安禁陸資 資深官員：如何查？

2018-03-15 13:39

沒看錯 王炳忠憐憫陳為廷：失落的一代小綠衛兵

2018-03-15 13:39

不隨陸方起舞 政院避稱「惠台」改「對台」

2018-03-15 13:38

反制大陸惠台措施？公共工程嚴堵陸資

2018-03-15 13:35

美新國務卿對我友好 外交部對未來台美關係樂觀

2018-03-15 13:13

1小時施政報告像「畢業演說」 陳菊：難道有第13年？

2018-03-15 13:08

陸祭31項措施 賴清德禁稱「惠台」該稱「對台」

2018-03-15 12:35

影／「要留著處理跟民進黨關係」 柯不同意陳景峻請辭

2018-03-15 12:26

陸資參與敏感政府採購案？綠委：留意陸VIE模式入台

2018-03-15 12:23

送出1萬8750份連署書　郝龍斌今啟動反核食公投

2018-03-15 12:20

高市國民黨團問可否代訂宜蘭1800元飯店？陳菊：謝謝

2018-03-15 11:56

嚴德發：續推募兵制 離目標差一萬人

2018-03-15 11:43

馬英九穿的KMT帽T換季了！蔣萬安、許淑華秀給你看

2018-03-15 11:30

高市議會國民黨團問是否接府祕書長？陳菊：沒討論

2018-03-15 11:17

砸百萬台灣觀光年曆卻一片空白？立委痛批

2018-03-15 10:56

影／陳歐珀暫不辭立委 若當選縣長宜蘭要補選

2018-03-15 10:53

郝龍斌率守護食安聯盟赴中選會遞交反核食品公投提案書

2018-03-15 10:22

電信代繳遊戲點數 欠費業者不能停話

2018-03-15 09:36

陳菊議會施政報告 韓國瑜坐鎮旁聽

2018-03-15 09:35

送陳為廷去北京面嗆習大大 網友集資幫他買機票

2018-03-15 09:17

年輕人想去中國發展 孫大千：政府限制只是垂死掙扎

2018-03-15 08:15

士林北投科學園區變花海？王鴻薇：撒花掩蓋施政無能

2018-03-15 08:04

婦聯會帳冊曝光 雷倩：社會不應以政治立場評斷是非

2018-03-15 01:03

國家機密保護法修正案 過初審

2018-03-15 00:40

扁盼為陳致中造勢站台 法部：中監全權處理

2018-03-15 00:40

國民黨控黨產會 違法扣押勞退專戶

2018-03-15 00:40

前瞻成引信 賴清德、朱立倫過招

2018-03-15 00:40

婦聯會捐款藍營辜家 雷倩：沒有評論

2018-03-14 22:54

扁揚言幫兒子站台選舉 法務部：不幫扁造勢

2018-03-14 21:54

陳水扁line朋友：3月17日 要為兒子陳致中站台

2018-03-14 21:12

推動「台灣隊」正名 紀政：我3次以台灣名義參加奧運

2018-03-14 21:05
看更多

熱門文章

中正預校麻辣女鮮師超美 軍官直呼好想回去讀預校

2018-03-15 08:08

送陳為廷去北京面嗆習大大 網友集資幫他買機票

2018-03-15 09:17

農委會稱吳音寧去留尊重北市 柯P：人是他們塞來的

2018-03-15 11:44

深澳電廠若商轉…「宜桃空汙 恐比新北嚴重」

2018-03-15 00:13

年輕人想去中國發展 孫大千：政府限制只是垂死掙扎

2018-03-15 08:15

詹順貴關鍵一票 深澳電廠闖環評過關

2018-03-14 22:29

衛生紙之亂公平會開罰350萬 大潤發回應了

2018-03-14 19:43

性騷案法官輕判惹議 蔡總統也說話了

2018-03-15 14:41

燃煤電廠環評過關 新北環保局長劉和然憤而離席

2018-03-14 22:36

核二重啟？柯建銘：時空環境不一樣

2018-03-15 09:04

馬英九穿的KMT帽T換季了！蔣萬安、許淑華秀給你看

2018-03-15 11:30

婦聯會帳冊曝光 雷倩：社會不應以政治立場評斷是非

2018-03-15 01:03

國民黨台北市長初選登記 孫大千拔頭籌

2018-03-15 11:01

環保署配合演戲「強行通過」 現場環團代表被氣哭！

2018-03-15 00:18

他投下關鍵一票！詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-15 11:19

深澳燃煤電廠闖關成功 環團：點燃憤怒

2018-03-15 00:46

國防部資規司長陳正棋遭撤換 綠委：傷害執政黨

2018-03-15 13:20

環保署副署長投下關鍵一票 深澳燃煤電廠環評過關

2018-03-14 23:43

美女士官「陪我」募兵法 嚴德發公開表支持

2018-03-15 09:45

北農休市延燒 「拔吳」三國大戰

2018-03-14 23:55

公投爆炸年！選票恐厚如手冊 年底投到手軟

2018-03-15 08:00

沒看錯 王炳忠憐憫陳為廷：失落的一代小綠衛兵

2018-03-15 13:39

深澳電廠過環評 黃士修稱揭：詹順貴背叛環團的秘密

2018-03-15 14:45

宜蘭人不受這種氣！深澳電廠過關陳金德嗆聲了

2018-03-15 16:27

張永成：北市府農委會不挺「拔吳」 再出包自己承受

2018-03-14 21:35

影／嚴德發證實 對美軍購提採購F-35

2018-03-15 15:18

加強東部第一線防空 鷹式飛彈今登綠島

2018-03-14 18:52

高市國民黨團問可否代訂宜蘭1800元飯店？陳菊：謝謝

2018-03-15 11:56

休市延燒人事 北農發聲明強調吳音寧適任

2018-03-14 20:20

退休中少將領安置顧問差額年耗6億公帑 國防部允諾砍

2018-03-15 13:30

獨家／反制陸惠台31項政策？工程會發文嚴審採購案

2018-03-15 12:03

空軍20公釐機砲彈短少？空軍：美國買來就少一枚

2018-03-15 10:13

陳水扁line朋友：3月17日 要為兒子陳致中站台

2018-03-14 21:12

推動「台灣隊」正名 紀政：我3次以台灣名義參加奧運

2018-03-14 21:05

反制共軍 嚴德發：機動飛彈車全台繞著跑

2018-03-15 11:40

反空汙卻擴建燃煤電廠？ 藍委批李應元、陳時中下台

2018-03-15 00:31

我對美軍購提出採購F-35戰機 國防部長嚴德發證實

2018-03-15 09:53

國防部承認迷彩服品質不佳 已進行精進改良作業

2018-03-15 12:24

林姿妙不會看公文？國民黨：洪耀福為吳音寧轉移焦點

2018-03-15 13:00

深澳電廠環評 詹順貴：個人不支持

2018-03-15 16:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top