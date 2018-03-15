陽明大學事件 監院糾正教育部函釋開大門

2018-03-15 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



監察院教育及文化委員會今天上午通過針對陽明大學校長遴選爭議，對教育部提出糾正。原因是教育部在102年所做的一則函釋，形同大開方便之門，使得前疾管局長郭旭崧僅具副教授資格，卻可以藉「相當教授」之資格成為候選人並當選。監委強調，將請教育部確實改進，希望能明令撤銷此則函釋，否則「以後誰都可以當校長」，將對台灣教育界造成災難式影響。

此外，郭旭崧的另一爭議，是他與校長遴選委員會召集人張鴻仁，任職於同一生醫公司（張為董事，郭為獨董）。調查本案的監委仉桂美、王美玉也指出，有關大學校長遴選案，遴選委員與候選人如任職同一公司之董事，是否需要迴避的問題，教育部對類似事件的處理標準不一，迅速認可陽明的遴選結果，對「其他學校」卻一再要求解釋，顯然也有檢討改進之處。這番話形同以不點名方式，對於教育部對台大校長案的「卡管」行為提出質疑。

仉桂美說，教育人員任用條例第10條明訂，大學及獨立學院的校長需具備教授或「曾任相當教授之教學、學術研究工作」之資格；第18條則定義，「相當教授」資格，須在「創作、發明及在學術上有重要貢獻或專門著作」。但教育部於102年9月16日臺教人（二）字第1020131974A 號函釋，對「相當教授」之範圍及資格條件，僅以該條例第18條前半段之「具博士學位及博士後8年以上工作年資」，即得認定為「相當教授」，全未考量該條各款後段規定「創作、發明及在學術上有重要貢獻或專門著作」之相當學術條件，違法擴張「相當教授」之範圍及資格條件。教育部的函釋逾越母法立法意旨，且逕以函令訂定，未依立法理由意旨於該條例施行細則加以規範，顯有違失。

仉桂美指出，依據教育部的正式部定教師資格，郭旭崧僅是副教授，此次參與校長遴選，是以北醫「兼任講座教授」的身分。然而「兼任講座教授」不同於一般的正式教授，沒有經過教評、審查的程序。身為遴選委員之一的教育部次長姚立德，在監委訪問時也坦言，因為審查時間很短，自己都未注意到，郭旭崧的「兼任講座教授」並非一般經過教評系統的「講座教授」。

王美玉指出，這項函釋原本系某國立大學擬邀某位中研院海外院士擔任校長，因為其經歷皆在國外，因此特別作出，但後來當事人最後並未擔任校長。從102年訂定本函釋之後，直到去年的陽明大學，才首度出現僅具副教授資格的爭議案例。